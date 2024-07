Aktion scharf: Illegale Lebensmittelhändler erwischt!

35 Anzeigen wegen illegaler Öffnung, 48 Anzeigen wegen fehlender Preisauszeichnung und Verstöße gegen die Gewerbeordnung: Das ist die Bilanz der jüngsten “Aktion scharf” der städtischen Gruppe Sofortmaßnahmen.

Anzeige

Am Sonntag war es wieder soweit: Lebensmittelhändler in mehreren Bezirken wurden der illegalen Öffnung ihrer Lokale verdächtigt. Zu Recht, wie sich herausstellte. Insgesamt wurden 62 Betriebe überprüft, 37 von ihnen hatten illegal geöffnet. Es wurden 83 Anzeigen erstattet: 35 wegen illegaler Öffnung sowie 48 wegen fehlender Preisauszeichnung, Verstößen gegen die Gewerbeordnung, das Maß- und Eichgesetz. Außerdem gab es zwei Organmandate wegen abgelaufener Lebensmittel.

Kein unfairer Vorteil

Die Schwerpunktkontrolle wurde vom Einsatzteam der Stadt unter Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit dem Marktamt (MA 59) durchgeführt. “Der faire Wettbewerb muss gewährleistet sein und illegale Öffnungen an Sonn- und Feiertagen dürfen keinen unfairen Vorteil schaffen. Verstöße werden von uns auch in Zukunft streng geahndet”, kündigt der Leiter des Einsatzteams Walter Hillerer an.