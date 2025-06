Kunst trifft Gesellschaft: „ALL EYES ON US“ feiert fulminante Premiere

“Die Menschheit braucht Liebe – tonnenweise. In einer Welt die leider – viel zu oft – von Vorurteilen, Filtern und dadurch entstehenden falschen Erwartungen geprägt ist, wünsche ich mir Empathie. Deshalb geht es in ALL EYES ON US nicht um den schnellen Blick, sondern um den zweiten. Den, der wirklich sieht. Der hinterfragt. Der verbindet. Lasst uns menschlich bleiben – und einander mit offenen Augen und offenem Herzen begegnen.”