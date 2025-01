„Alle lieben Ali“: Serie bringt frischen Wind in die Elementarpädagogik

Nach dem Erfolg von „Nicht wieder Mary“ legt der waff mit einer neuen Social-Media-Soap nach: „Alle lieben Ali“ begleitet Ali, einen 22-jährigen Wiener, auf seinem Weg in die Welt der Elementarpädagogik. Die Serie, die gestern im Filmcasino Premiere feierte, ist ab sofort auf YouTube, TikTok und Instagram zu sehen.

Mit viel Humor und Tiefgang erzählt „Alle lieben Ali“ die Geschichte eines jungen Mannes, der zwischen familiären Erwartungen und eigenen Träumen steht. Dabei gibt die Serie nicht nur spannende Einblicke in die Berufe der Elementar- und Assistenzpädagogik, sondern sensibilisiert auch für den Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich.

„Der Kindergarten ist die wichtigste Bildungseinrichtung im Leben eines Menschen“, betont Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr. „Deshalb brauchen wir die besten Arbeitskräfte – und mit Projekten wie ‚Alle lieben Ali‘ erreichen wir auch jene, die wir über klassische Wege vielleicht nicht ansprechen würden.“

Fachkräfte gesucht: Der Hintergrund zur Kampagne

Laut Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke besteht bis 2030 österreichweit ein zusätzlicher Bedarf von 6.300 Fachkräften in der Elementarpädagogik. Allein in Wien werden bis zu 4.500 neue Kräfte benötigt. Die Serie ist Teil der Initiative „Jobs PLUS Ausbildung“, die eine existenzsichernde Ausbildung mit fixen Jobzusagen und finanziellen Leistungen kombiniert.

„Nicht wieder Mary“, die erste Social-Media-Soap des waff, konnte über 10.400 Interessent:innen für Pflegeberufe gewinnen und Bewerbungen für die Pflegeassistenz um 135 % steigern. Mit „Alle lieben Ali“ soll dieser Erfolg nun auf die Elementarpädagogik ausgeweitet werden.

Mehr als nur Unterhaltung

Die 24-teilige Serie öffnet die Tür zu einer umfassenden Informationskampagne. Auf www.alleliebenali.at finden Interessierte detaillierte Infos zu Berufen in der Elementarpädagogik, Ausbildungswegen und Fördermöglichkeiten.

Jetzt reinschauen

„Alle lieben Ali“ ist ab sofort auf YouTube, TikTok und Instagram verfügbar. Ein unterhaltsamer und informativer Einstieg für alle, die neugierig auf einen Beruf mit Zukunftsperspektive sind.