Achtung: Alte Parkscheine laufen am 30. Juni ab!

Die Übergangsfrist zum Aufbrauchen von Parkscheinen mit dem Aufdruck des bis zum 31. Dezember 2022 gültigen Tarifs (1,10 Euro je halbe Stunde Abstelldauer) endet am 30. Juni 2023. Ein Umtausch oder eine Rückgabe ist nicht möglich. Die Parkscheine müssen also in den nächsten Tagen aufgebraucht werden.

Die neuen Tarife

Ab. 1. Juli 2023 können nur mehr Parkscheine mit den unten angeführten Tarifen für das Parken in gebührenpflichtigen Kurzparkzonen verwendet werden:

Eine halbe Stunde Abstelldauer (Parkschein rot): 1,25 Euro

Eine Stunde Abstelldauer (Parkschein blau): 2,50 Euro

Eineinhalb Stunden Abstelldauer (Parkschein grün): 3,75 Euro

Zwei Stunden Abstelldauer (Parkschein gelb): 5 Euro

Fünfzehn Minuten Abstelldauer (Parkschein violett): gebührenfrei

Mehr Informationen zu dem Thema finden Sie unter Kurzparkzonen