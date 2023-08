Altes Landgut in Favoriten bekommt neue Fahrbahn

Aufgrund von Zeitschäden hat die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau heute mit der Sanierung der Fahrbahn bei Altes Landgut zwischen Kreuzung Favoritenstraße bis Kreuzung Abfahrt Tangente in Richtung Norden im 10. Bezirk begonnen.

Die Arbeiten werden in drei Nächten zwischen 20 Uhr und 6 Uhr durchgeführt. In der Zeit von 20 Uhr bis 22 Uhr sowie zwischen 5 Uhr und 6 Uhr finden die Arbeiten unter Inanspruchnahme eines Fahrstreifens statt. In der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr werden zwei Fahrstreifen gesperrt. Während der Bauarbeiten werden alle Fahrtrelationen aufrechterhalten.

Baubeginn: 9. August 2023

Geplantes Bauende: 18. August 2023

Örtlichkeit der Baustelle: 10., Altes Landgut zwischen Kreuzung Favoritenstraße bis Kreuzung Abfahrt Tangente

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 – Infoline Straße und Verkehr.