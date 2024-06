Weltrekord: Im Juli geht es um die (längste) Wurst

Von 16. Juli bis 17. Juli findet der 10. Amazon Prime Day statt. Aber das ist noch nicht alles: Amazon und die oberösterreichische Metzgerei Maier treten gemeinsam zum GUINNESS WORLD RECORDS™-Versuch für die „Längste Wurstkette der Welt“ an.

Wöd Deals – wöd Wurst, so lautet das Motto am diesjährigen Prime Day. Amazon geht am 16. und 17. Juli nicht nur mit hunderttausenden weltrekordverdächtigen Schnäppchen an den Start – man will auch einen Weltrekord holen.

Nachdem eine hochkarätige Jury die „Prime-Wurst“ im vergangenen Jahr zur besten Wurst Österreichs gekürt hatte und diese am Prime Day kostenlos an ausgewählten Würstelständen für Prime-Mitglieder erhältlich war, kämpft die „Prime-Wurst“ nun um den Weltrekord. Gemeinsam mit der oberösterreichischen Metzgerei Maier und einem prominent besetzten Weltrekord-Team tritt Amazon an, um für Österreich einen GUINNESS WOLRD RECORDS Titel nach Hause zu holen: den für die längste Wurstkette der Welt.

Prominente Unterstützer

Unterstützung bekommen Amazon und die Metzgerei Maier von einem eigens für diesen Weltrekordversuch kurierten Team. Toni Polster, Silvia Schneider, Billie Steirisch, Sonnenscheincatering und Satansbratan werden mit Hilfe von Amazon Mitarbeitern und ausgewählten Wurstspezialisten am 11. Juli 25.000 „Prime-Würste“ unter den gestrengen Augen der offiziellen GUINESS WORLD RECORDS Rekordrichter in den Sofiensälen zu einer 4km langen Wurstkette verbinden.

Während Toni Polster dem Höhepunkt seiner Karriere entgegensieht „Zum Weltrekord hat es in meiner Fußball-Karriere nicht gereicht, aber jetzt ist es hoffentlich bald so weit.“, ist Satansbraten zum Knotenexperten aufgestiegen: „Ich bin noch am Üben, ob der Henkerknoten oder der Rauschknoten am besten ankommt bei den Weltrekord-Richtern“.

Billie Steirisch überlegt noch, ob man die 25.000 Käsekrainer am Schluss in Kernöl tunken sollte, um die Weltrekord-Richter zu beeindrucken, während Silvia Schneider das Käsekrainer-Rezept der Metzgerei Maier nachkocht. Tik-Tok Star Paul aka Sonnenscheincatering bastelt inzwischen fleißig an einem Mega-Zentimetermaß, um den Weltrekord genau nachzumessen.

Ziel dieser Aktion ist es, den aktuellen GUINNESS WORLD RECORDS Titel der längsten Wurstkette zu brechen und Prime-Mitgliedern am Prime Day eine der 25.000 Weltrekord Würste an einem Würstelstand in ihrer Nähe gratis anzubieten.

Ein Rekord mit Tradition

Der GUINNESS WORLD RECORDS Titel für die längste Wurstkette der Welt, ist ein über viele Jahre international heiß umkämpfter Weltrekord. Amtierender Weltrekordhalter in der Disziplin ist VZW Worstenfeesten in Belgien, der am 15. August 2013 den Weltrekord mit einer Länge von 3.543,65 Metern aufstellte. Zuvor war es 2013 bereits Schweizer Fleischhauern gelungen, eine 2.952 m lange Wurstkette zu erstellen und den Rekord der italienischen Branchenkollegen mit 2.541 Meter zu brechen.

„Der Weltrekord um die längste Wurstkette der Welt hat eine ähnlich lange Tradition und ist ähnlich ambitioniert, wie unser Prime Programm, das wir Kunden bereits seit 2007 in Österreich anbieten. Der Prime Day feiert in diesem Jahr bereits sein 10-jähriges Jubiläum,“ sagt Daniela Plekat, Interim Country Lead Amazon Österreich, zur Aktion anlässlich des 10. Prime Days. „Wir hoffen sehr, dass wir den GUINNESS WORLD RECORDS Titel nach Österreich holen werden, damit Prime-Mitglieder am 16 und 17. Juli nicht nur die besten Schnäppchen bei uns entdecken können, sondern sich zudem mit der „Wödrekordwurst“ – einem waschechten österreichischen Schmankerl – belohnen können.“

Die Liste der teilnehmenden Würstelstände findet man unter: amazon.at/prime-wurst.