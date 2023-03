Am „Hirschfeld“ wohnt es sich bald nahezu autark

Nördlich der Donau in Floridsdorf entsteht das naturnahe Viertel „Hirschfeld“. In der Gerasdorfer Straße 105–117, in direkter Nachbarschaft zum Marchfeldkanal, errichten die ARE Austrian Real Estate (ARE) als Quartiersentwicklerin und das Österreichische Siedlungswerk (ÖSW) rund 440 Wohnungen und einen Kindergarten.

Rund zwei Drittel des insgesamt rund 2,6 Hektar großen Quartiers stehen den Bewohnern als Grün- und Freiflächen zur Verfügung. Mehr als 200 neue Bäume werden hier zukünftig Schatten spenden. Das Quartier wird dank Erdwärme, Grundwasser und Sonnenenergie nahezu autark mit Energie versorgt. Bei der Grundsteinlegung haben sich ARE-Chef Hans-Peter Weiss und der Gene­raldirektor der ÖSW-Gruppe ­Michael Pech selbst ein Bild ­gemacht. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2025 ­geplant.