AMS: Jobsuche in anderen Bundesländern

Angesichts eines Anstiegs der Arbeitslosigkeit in Wien empfiehlt das AMS, neue Jobchancen in anderen Bundesländern zu prüfen. Insbesondere im florierenden Tourismussektor gibt es vielversprechende Möglichkeiten für Arbeitsuchende.

Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im September 2024 im Jahresvergleich um 9,7 Prozent auf 116.590 angestiegen. Besonders alarmierend ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit in bestimmten Altersgruppen: Die Zahl der über 50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, ist um 7 Prozent gestiegen, während die Zahl der unter 25-Jährigen um 11,1 Prozent zugenommen hat. Diese Entwicklungen werfen ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, mit denen verschiedene Altersgruppen auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert sind.

Dort ansetzen, wo es fehlt:

Trotz dieser Herausforderungen boomt der Tourismus in Österreich. Besonders im Winter fahren nicht nur viele Österreicher:innen selbst in den Urlaub, sondern auch Gäste aus dem Ausland verbringen die kalte Jahreszeit gerne in unserem Land. Das AMS Wien fordert dazu auf, dort anzusetzen, wo Mitarbeiter:innen fehlen.

„Gerade im Gastgewerbe und in tourismusnahen Branchen ist gerade jetzt eine gute Gelegenheit, auch einmal einen Job in einem anderen Bundesland auszuprobieren“, sagt AMS-Wien-Chef Winfried Göschl. „Im Westen Österreichs sind die Verdienstmöglichkeiten während der Wintersaison in vielen Fällen hervorragend.“