Arbeitssuche neu: Großer Erfolg beim Job-Speed-Dating

Das Vermittlungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsunternehmen ibis acam hat bereits zum zweiten Mal ein Job-Speed-Dating im Festsaal der Bezirksvorstehung organisiert, an dem 17 Unternehmen und fast 1.000 Arbeitssuchende teilgenommen haben.

In Wien waren Ende Oktober 2024 laut AMS 11,2 Prozent auf Arbeitssuche und arbeitslos gemeldet. Innovative Wege zur Jobsuche sind heutzutage entscheidend. Plattformen wie LinkedIn oder Jobbörsen mit KI-gesteuerten Empfehlungen ermöglichen eine gezielte Bewerbung und passgenaue Stellenangebote. Coworking Spaces und Netzwerktreffen bieten zusätzliche Chancen, potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen und berufliche Kontakte zu knüpfen. Auch die Stadt Wien fördert durch spezielle Programme wie die Wiener Jobbörse und Weiterbildungsinitiativen die Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt. Praktika, Weiterbildungen und Umschulungen helfen, die Qualifikationen zu verbessern und den Übergang in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Neue digitale Tools und Mentoring-Programme bieten Unterstützung für Arbeitsuchende, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen und sich aktiv weiterzubilden.

Mit pfiffiger Idee im Kampf gegen Arbeitslosigkeit punkten

ibis acam setzte mit der Bezirksvorstehung, dem AMS und der Wirtschaftskammer Wien bereits zum zweiten Mal erfolgreich ein Job-Speed-Dating um. Von 9 bis 15 Uhr hatten Arbeitssuchende im Festsaal der Bezirksvorstehung die Möglichkeit, direkt mit 17 Firmen Gespräche zu führen. Fast 1.000 Interessierte nahmen teil, insgesamt 1.445 Gespräche wurden geführt. Vertreten waren Kleinbetrieben wie das Fahrradgeschäft huberista bis zu Großbetriebe wie die Hotelkette Accor Aus­tria Invest oder Spar. Sowohl Bewerber als auch Firmen waren von der Veranstaltung begeistert. Etliche Jobsuchende sind zu einer zweiten Gesprächsrunde geladen. ­Bezirksvorsteher Erich Hohenberger: „Mit dem Job-Speed-Dating beschreitet man einen frischen und ideenreichen Weg, um gegen die Arbeitslosigkeit anzugehen. Ich freue mich über den großen Erfolg.“ Die Veranstaltung wird nächstes Jahr wieder durchgeführt werden.

