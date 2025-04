Goldene Kehlen und tanzende Seelen im Haus Hofmannsthal

Das Haus Hofmannsthal lädt zu einer eindrucksvollen Reihe kultureller Veranstaltungen ein. Von einer Hommage an den legendären Tenor Nicolai Gedda über mitreißende Lesungen bis hin zu musikalischen Sternstunden – hier kommen Kunstliebhaber im April und Mai auf ihre Kosten.

Ob Oper, Tanz, Dichtung oder Musik – das Haus Hofmannsthal bietet ein vielseitiges Programm, das die Seele berührt, inspiriert, zum Nachdenken anregt und vor allem: begeistert!

100 Jahre Nicolai Gedda – Eine Stimme für die Ewigkeit

Eine besondere Ausstellung erinnert an den Jahrhunderttenor Nicolai Gedda. Gezeigt werden seltene Privat- und Rollenfotos, die seine unvergleichliche Karriere dokumentieren. Geboren 1925 in Stockholm, wurde er zu einer der prägendsten Stimmen der Opernwelt. Mit seiner außergewöhnlichen Stimmführung und Sprachgewandtheit verzauberte er das Publikum weltweit. Die Ausstellung bietet einen tiefen Einblick in das Leben und Wirken dieses herausragenden Künstlers – ein Muss für Musikliebhaber!

Bis 20. Juni 2025, Mo.–Mi. (werktags), 10–18 Uhr

Von poetischen Welten und entfesselter Phantasie

Nicht nur die Musik, auch die Literatur kommt im Haus Hofmannsthal zu ihrem Recht. Zum 140. Geburtstag der legendären Tänzerin Grete Wiesenthal feiert man mit einer Lesung ihr Wirken. Ihre Kunst war revolutionär, ihre Bewegungen von der Leichtigkeit des Jugendstils geprägt. In einer mitreißenden Lesung von Wolfram Huber wird ihr Leben nachgezeichnet – ein faszinierender Einblick in eine vergangene, doch unvergessene Welt.

29. April 2025, 19.30 Uhr

Auch die Welt der Dichtung wird erlebbar gemacht: In einer poetischen Interpretation entführt Jovita Dermota mit ihrer Darbietung von Hugo von Hofmannsthals Werken in dessen Traumwelten. Begleitet von Markus Vorzellner am Klavier wird sein einzigartiges Schaffen zwischen Kunst, Wissenschaft und Philosophie lebendig.

15. Mai 2025, 19.30 Uhr

Von Saitenzauber und Sternstunden des Theaters

Musikfreunde dürfen sich auf einen besonderen Leckerbissen freuen: Der Gitarrenvirtuose Simon Wahl bringt die Lieblingsstücke seines Publikums auf die Bühne. Seine Fingerstyle-Technik hat ihm bereits weltweite Anerkennung eingebracht – ein Konzert, das Gänsehaut verspricht!

9. Mai 2025, 19.30 Uhr

Auch die Theaterkunst kommt nicht zu kurz: Michaela Ehrenstein und Walter Gellert präsentieren eine szenische Lesung von Arthur Schnitzlers „Komödiantinnen“ und „Halbzwei“. Diese Werke des jungen Schnitzler führen auf eine Reise ins Wien der 1890er Jahre und lassen das Publikum in die leidenschaftlichen Beziehungen des Autors zu prominenten Schauspielerinnen eintauchen.

5. Mai 2025, 19.30 Uhr

Kulinarik, Kabarett und eine Reise nach Italien

Wer neben Kunst auch das Leben in vollen Zügen genießen möchte, ist bei Roman Seeligers humorvoller Kabarett-Show genau richtig. Unter dem Titel „Veto gegen Keto“ hinterfragt er mit einer Mischung aus Witz und musikalischem Talent aktuelle Ernährungstrends – ein unterhaltsamer Abend, der Lachmuskeltraining garantiert!

13. Mai 2025, 19.30 Uhr

Zum krönenden Abschluss gibt es eine musikalische Reise nach Italien. Beim Konzert „Viaggio in Italia“ interpretieren hochkarätige Sänger italienische Lieder und Arien. Ein Abend voller Leidenschaft und Emotionen, der die Sinne betört und in die Welt der „Grand Tour“ eintauchen lässt.

24. Mai 2025, 19 Uhr

Haus Hofmannsthal

Reisnerstraße 37, 1030 Wien

Öffnungszeiten: Mo.–Do. (werktags), 10–18 Uhr; Fr. (werktags), 10–15 Uhr

Tel. 01/714 85 33, E-Mail: office@haus-hofmannsthal.at

Das gesamte Veranstaltungsprogramm finden Sie auch unter www.haus-hofmannsthal.at