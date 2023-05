ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU erzählt die weltweit beliebte Geschichte einer temperamentvollen und neugierigen Meerjungfrau mit grenzenloser Sehnsucht nach Abenteuern. Arielle, die jüngste und eigenwilligste Tochter von König Triton sehnt sich danach, mehr über die weite Welt jenseits des Meeres zu erfahren und verliebt sich bei einem Besuch an der Oberfläche in den attraktiven Prinz Erik. Obwohl Meerjungfrauen der Umgang mit Menschen verboten ist, kann Arielle nicht anders als ihrem Herzen zu folgen und geht einen Pakt mit der hinterlistigen Meerhexe Ursula ein. Dieser gibt ihr zwar die Chance, endlich die Welt an Land kennenzulernen, bringt aber letztlich ihr Leben – und die Krone ihres Vaters – in Gefahr.

ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU – Ab 25. Mai nur im Kino!

Wir verlosen 2 Fanpakete mit je einer Totebag, einem Notizbuch und einem faltbaren Rucksack passend zum Film!

Teilnahmeschluss ist der 30.05.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

© 2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved

