Augarten: Kunstfreunde können schon feiern

Im wunderschönen Grün-Areal des 2. Bezirks ist schon im November Weihnachten: Das „MuTh“ setzt nämlich sein tolles Programm bis Jahresende fort.

Große Freude bei den Wiener Kunstfreunden: Das „MuTh“ im Augarten ist zumindest vorläufig gerettet! Gibt es ein schöneres Weihnachtsgeschenk? Der (nach ­eigenen Angaben) modernste Konzert- und Theatersaal Wiens, der in finanzielle Schieflage geraten war und rund die Hälfte seines Budgets verloren hatte, ist wieder in der wirtschaftlichen Aufwärtsbewegung: Eine groß angelegte Spenden­aktion sorgte dafür, dass der Betrieb in dieser Saison fortgesetzt werden kann. Etwas reduziert, aber immerhin! Nach einem ­erfolgreichen Richard-Wagner-Benefizkonzert wird den Zuschauern und Zuhörern nun sogar eine Art „Advent Special“ angeboten.

Wiener Sängerknaben

Unter der Leitung von Jimmy Chiang und der künstlerischen Leitung von Gerald Wirth präsentieren die Wiener Sängerknaben gemeinsam mit dem Chorus Juventus und dem Schubert-Akademie-Orchester weihnachtliche Musik: am 1., 19., 20. und 21. Dezember ab 19 Uhr sowie am 2. Dezember ab 16 Uhr. „Wir geben damit die Spenden in hoffentlich unvergessenen Konzerten an unser Publikum zurück“, meint Direktorin Elke Hesse. „Denn seine Treue hat es erst möglich gemacht, dass der schöne ,MuTh‘-Konzertsaal weiterhin beweisen kann, wie phänomenal seine Akustik ­Kammermusik zum Klingen bringt.“ Kartenbestellungen ­online unter http://www.muth.at