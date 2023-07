Austria Wien hält ihrem Sportdirektor die Treue

Der Vertrag von Manuel Ortlechner, der seit zwei Jahren als Sportdirektor von Austria Wien tätig ist wurde um jetzt um 3 Jahre verlängert. Er läuft nun wie auch jener von Sport-Vorstand Jürgen Werner bis 2026.

Die Entscheidung ist gefallen. Die „Veilchen“ setzen auch in Zukunft auf Manuel Ortlechner als Sportdirektor. Dazu Sport-Vorstand Jürgen Werner: „Wir sind stolz, dass wir Manuel Ortlechner für drei weitere Jahre verpflichten konnten. In den ersten eineinhalb Jahren unserer Zusammenarbeit haben wir schon vieles umgesetzt, jetzt gehen wir unseren Weg gemeinsam weiter. Ich bin froh, dass ich Manuel mit seiner sportlichen Expertise und seinem Austria-Herz weiter an meiner Seite habe.“

Austria Wien neu erfinden

Der „alte“ neue Sportdirektor freut sich über diese Entscheidung. Hat er doch mit seinem Verein noch viel vor. Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Ich möchte mich für das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt, bedanken. Ich freue mich, dass ich weiter mitgestalten darf, den Verein im sportlichen Bereich weiterzuentwickeln. Als ich vor zwei Jahren als Sportdirektor begonnen habe, hatten wir das Ziel, die Austria ein Stück weit neu zu erfinden. Ich denke, dass sich seitdem schon viel verändert hat und, dass uns das im ersten Schritt gut gelungen ist.“