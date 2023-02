Austria XIII: Jetzt geht’s wieder Schlag auf Schlag

Der Countdown am ­Kinkplatz läuft, nur kurz haben die Schneemassen das Kommando übernommen. Die so wichtige Vorbereitung auf den doppelt wichtigen ­Saisonstart biegt in die entscheidende Gerade ein – wobei die Kampfmannschaft doch ­einiges verspricht.

Zweimal zu Hause

Zwei wichtige Matches warten: Am Samstag, 25. 2., steigt zu Hause die 4. Runde im Landescup gegen Wienerberg. In der 3. Runde schlugen die 13er den Liesing ASK glatt mit 8:0. Und in der Stadtliga starten die Penzinger am 4. März um 12 Uhr zu Hause gegen Post. Hier sind drei Punkte eingeplant – im Herbst siegte Austria XIII gegen die „Gelben“ 3:1, zudem sind die Postler am Tabellenende zu finden. Die Dreizehner stehen hingegen nach dem unruhigen Herbst auf dem guten 5. Platz und mit 25 Punkten auch vor Bezirks­rivalen Slovan.

Sorgen bereitet nur der Nachwuchs, der mit 1 Punkt aus 44 Spielen in der A-Liga blamabel abschneidet. Hier hängt das Damoklesschwert des Abstiegs in die ­B-Liga sehr tief …