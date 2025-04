Magisches Netzwerktreffen des Austrian Gentlemen’s Club

In Anlehnung an die Tradition englischer “Institution Clubs” versammelten sich Opinion Leader aus Kunst, Kultur und Wirtschaft in exklusiver und ungezwungener Atmosphäre. Der Fokus lag auf Inspiration, Vernetzung und außergewöhnlichen Erlebnissen, begleitet von erstklassiger Unterhaltung.

“Der Austrian Gentlemen’s Club steht für Inspiration, Vernetzung und außergewöhnliche Erlebnisse. Es freut mich besonders, dass wir unseren Gästen nicht nur erstklassige Unterhaltung bieten, sondern auch eine Plattform für bereichernde Gespräche und neue Kontakte schaffen können.” Clemens Trischler Organisator

Vorschau auf “The World’s Best Magic Show” im April

Ein Highlight des Abends war die exklusive Vorschau auf das April-Programm der “The World’s Best Magic Show”. Lucca Lucian präsentierte stolz das Line-up:​

Mortenn Christiansen : Der Weltmeister der Comedy-Magie kehrt als Publikumsliebling zurück auf die Bühne.​

: Der Weltmeister der Comedy-Magie kehrt als Publikumsliebling zurück auf die Bühne.​ An Ha Lim : Der südkoreanische Künstler hebt die Kartenmanipulation auf ein explosives Niveau.​

: Der südkoreanische Künstler hebt die Kartenmanipulation auf ein explosives Niveau.​ Gonzalo Albiñana : Er verbindet Magie und Schattenspiel zu einem poetischen Theaterstück.​

: Er verbindet Magie und Schattenspiel zu einem poetischen Theaterstück.​ Artem Shchukin: Der künstlerische Leiter präsentiert persönlich seinen preisgekrönten Manipulationsact sowie eine neue Comedy-Magie-Nummer.​

Diese Shows finden vom 2. bis 27. April 2025 in der Magic World Vienna statt und versprechen magische Unterhaltung auf höchstem Niveau. ​magicworld.at

Prominente Gäste unter den Besuchern

Unter den begeisterten Gästen befanden sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, darunter Opernsänger Clemens Unterreiner, Star-Astrologin Gerda Rogers, die Moderatoren Eser Akbaba, Martina Kaiser, Thomas Kamenar und Volker Piesczek, sowie die aktuellen Dancing Stars Simone Lugner mit Danilo Campisi, Eva Glawischnig mit Dimitar Stefanin, Anna Strigl mit Herby Stanonik, Aaron Karl und Stefan Koubek mit Manuela Stöckl. Auch Schauspieler wie Gabriel Barylli mit Sylvia Leifheit, Goran David, Albert Fortell und Michael Steinocher, Musical-Intendant Christian Struppeck, Regisseur Andreas Gergen, die Kabarettisten Dieter Chmelar und Gernot Haas, Künstler Franz Josef Baur, die Zauberer Tricky Niki und Nikolaus Fortelni, Musiker Andie Gabauer und Andy Lee Lang, sowie viele weitere Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen waren anwesend.