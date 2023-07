Badespaß: Wasserbälle in der Vorstehung abholen

Eine nette Aktion hat die Penzinger Bezirksvorstehung für die heißesten Wochen des Jahres parat: Sie verschenkt Wasserbälle, die in der Vorstehung abgeholt werden können.

Diese Tage sind perfekt geeignet, um ins Freibad zu gehen. Im 14. Bezirk gibt es einige Möglichkeiten, sich öffentlich abzukühlen. Zur Verfügung stehen das Kinder- und Familienbad Reinlgasse, das Hadersdorf-Weidlingauer Bad (Hauptstraße 41), das Hütteldorfer Bad (Linzer Straß2 376) und der Wasserspielplatz im Baumgartner-Casino-Park (Linzer Straße 297).

Bälle ab 7.30 Uhr abholbar

Noch mehr Spaß macht Klein und Groß das Baden mit einem Wasserball, vor allem Kinder lieben es, damit herumzutollen. Die Bezirksvorstehung verschenkt solche Bälle (so lange der Vorrat reicht). Sie können direkt in der Bezirksvorstehung Penzing, 14., Hütteldorfer Straße 188, Pavillon 1, 1. Stock in der Zeit von 7:30 bis 15:30 Uhr abgeholt werden.