Penzing: Gratis Wasserbälle sorgen für Badespaß!

Sommeraktion für alle Penzinger: Die Bezirksvorstehung schenkt den Bewohnern Wasserbälle – und sorgt so für noch mehr Badevergnügen an heißen Sommertagen.

Mit steigenden Temperaturen steigt auch die Besucherdichte in Wiens Schwimmbädern. Neben der dringend notwendigen Abkühlung soll aber auch der Spaß im kühlen Nass nicht zu kurz kommen. Deshalb hat sich der Bezirk Penzing diesen Sommer etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ab sofort gibt es kostenlose Wasserbälle in der Bezirksvorstehung zum Abholen! Ob für einen Besuch in einem der Penzinger Freibäder, wie dem Hütteldorfer Bad, oder dem Wasserspielplatz im Baumgartner-Casino-Park – mit einem Wasserball wird Planschspaß garantiert.

„Gerade in der Ferienzeit möchten wir Kindern und Familien eine kleine Freude machen und etwas Abwechslung in die Ferien bringen”, so Bezirkschefin Michaela Schüchner über die Aktion.

Gratis Wasserball sichern!

Infos zur Abholung:

Die Ausgabe erfolgt kostenlos während der Öffnungszeiten – nur solange der Vorrat reicht!

Bezirksvorstehung Penzing

14., Hütteldorfer Straße 188, Pavillon 1

Montag–Freitag, 7.30–15.30 Uhr