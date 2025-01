Badminton: Pascal Cheng holt gleich drei Goldene

Badminton-Star Pascal Cheng (18) räumte bei seinem letzten Turnier in der Jugendklasse ordentlich ab! Mit drei Titeln avancierte der Wiener zum erfolgreichsten Teilnehmer der diesjährigen Meisterschaften in Vorarlberg.

Cheng holte Gold im Herreneinzel, im Herrendoppel (mit Lorenz Oberndorfer) und auch im Mixed mit Sarah Dlapka. Er gab im gesamten Turnierverlauf keinen einzigen Satz ab. Dazu kommen zwei weitere Titel für WAT Simmering: Natalia Galova sicherte sich den Titel im Einzel der U17. Amelie Kober gewann Gold im Mixed der Altersklasse U17 mit Thomas Wiesler. Damit sicherte sich WAT Simmering die maximal mögliche Ausbeute der drei Teilnehmer.