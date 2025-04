Neuer Job wartet: Recruitment Days für das Mandarin Oriental

Wiens meisterwartete Hoteleröffnung steht kurz bevor: Das Mandarin Oriental, Vienna öffnet im Sommer 2025 seine Türen und lädt interessierte zukünftige Mitarbeiter zu den Recruitment Days am 8. und 9. April 2025 ein.

Die bevorstehende Eröffnung des Mandarin Oriental, Vienna markiert einen Meilenstein in der Wiener Hotellerie. Noch ist das zukünftige Hotel auf der Suche nach engagierten Talenten, die den Gästen unvergessliche Erlebnisse bieten möchten. Wer also einen neue berufliche Herausforderung sucht: Am 8. und 9. April 2025 finden die die ersten Recruitment Days im Cowerk – Gonzagagasse 1, 1010 Wien statt. Im direkten Gespräch mit dem Team und den Führungskräften können Sie mehr über die Unternehmenskultur von Mandarin Oriental erfahren und Einblicke in die Werte gewinnen, die das Unternehmen prägen: Leidenschaft, Spitzenleistung, Kreativität, Respekt und Integrität.

„Wir suchen Menschen, die Leidenschaft für Gastfreundschaft mitbringen und bereit sind, gemeinsam mit uns unvergessliche Erlebnisse für unsere Gäste zu schaffen“, erklärt Mario Habicher, General Manager des Mandarin Oriental, Vienna.

„Egal, welchen Weg du zuvor eingeschlagen hast – bei uns ist jeder willkommen! Vor Ort kannst du mehr über deine Karrieremöglichkeiten im Hotel erfahren“, sagt Marie-Theres Rünzi, Director of People & Culture. „Starte in Wien – und wenn du willst, geht es weiter nach New York, Hongkong oder anderswohin. Wir begleiten dich auf deinem beruflichen Weg!“.

Recruitment Days:

Wann: 8. April 2025, 8 Uhr – 15 Uhr

9. April 2025, 11 Uhr – 20 Uhr

Wo: Cowerk – Gonzagagasse 1, 1010 Wien

Weitere Informationen : https://careers.mandarinoriental.com/mandarin-oriental-wien-recruitment-days