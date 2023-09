Badner Bahn: Haltestelle Neu Erlaa wird barrierefrei

Seit vielen Jahren modernisieren die Wiener Lokalbahnen schrittweise ihre Haltestellen der Badner Bahn und bauen diese im Sinne einer barrierefreien Nutzung um. Die Haltestelle Neu Erlaa im Süden Wiens ist nun die letzte Haltestelle, die vollständig barrierefrei umgestaltet wird.

Von 17. bis inklusive 26. September ist der bestehende Bahnsteig in Fahrtrichtung Wien wegen der notwendigen Baumaßnahmen gesperrt. Die Haltestelle bleibt aber in dieser Zeit für Fahrgäste zugänglich. Alle Züge verkehren eingleisig. Ein- und Ausstieg ist über den zweiten Bahnsteig in beide Fahrtrichtungen möglich.

Schon im Sommer haben die Arbeiten am neuen und barrierefreien Bahnsteig begonnen. Dieser wird etwa 100 Meter entfernt stadteinwärts neu errichtet und über die Sobotagasse zugänglich sein.

Ab 27. September provisorisch zugänglich

Ab 27. September wird der neue Bahnsteig mit Betriebsbeginn provisorisch zugänglich sein und von den Zügen der Badner Bahn in Fahrtrichtung Wien Oper eingehalten. Die Arbeiten bis zur Fertigstellung voraussichtlich Mitte Oktober gehen dann im laufenden Betrieb weiter. Nach der Fertigstellung wird der neue barrierefreie Bahnsteig über einen überdachten Wartebereich mit Sitzgelegenheiten, ein Blindenleitsystem und energiesparende LED-Beleuchtung verfügen.

Der zweite bestehende Bahnsteig der Haltestelle Neu Erlaa in Fahrtrichtung Baden ist bereits barrierefrei. Dennoch wird auch dieser Bahnsteig ab Mitte Oktober modernisiert. Der Bahnsteig bleibt in der ersten Modernisierungsphase geöffnet.

Haltestelle bleibt zugänglich

Von 29. Oktober bis inklusive 7. November folgt auch auf diesem Bahnsteig eine kurzfristige Sperre für Modernisierungsarbeiten. In dieser Zeit bleiben alle Züge in beiden Fahrtrichtungen auf dem neu errichteten Bahnsteig in Fahrtrichtung Wien Oper stehen. Die Haltestelle bleibt also während der gesamten Modernisierungsarbeiten für die Fahrgäste zugänglich. Ab 8. November sind dann beide Bahnsteige wieder frei zugänglich.