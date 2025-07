Kultur-Tipp zu Robert Stolz: Die ganze Welt ist himmelblau

Von 7. bis 17. August lädt Tausendsassa Alfons Haider zur großen Robert Stolz Revue voller Melodien und Emotionen auf Schloss Tabor.

Inmitten der sanften Hügellandschaft des Dreiländerecks Österreich-Ungarn-Slowenien liegt das malerische Schloss Tabor – es gilt als einer der romantischsten Orte des südlichen Burgenlandes. Jeden Sommer finden auf der Bühne im Innenhof des historischen Juwels die Festspiele auf Schloss Tabor unter der Intendanz von Alfons Haider statt.

Hommage an Stolz

Anlässlich seines 50. Todestages widmen die Festspiele dem großen österreichischen Komponisten Robert Stolz eine glanzvolle Revue – und setzen damit einen berührenden Akzent in der Kultursaison 2025. Vom 7. bis 17. August lädt der Generalintendant des Musiktheaters im Burgenland Alfons Haider zur Revue „Die ganze Welt ist himmelblau! – Die große Robert Stolz Revue“, einem Fest der Melodien und Emotionen.

Musik, Tanz, Schauspiel

Die Revue erzählt mit Musik, Tanz und Schauspielstationen im Leben von Robert Stolz – von seiner Kindheit in Graz bis zu seinem Wirken in den USA und der Rückkehr in die Heimat. Klassiker wie „Im Prater blühn wieder die Bäume“, „Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frau’n“ oder das titelgebende „Die ganze Welt ist himmelblau“ werden das Publikum auf einer musikalischen Zeitreise durch das 20. Jahrhundert begleiten.

Oscar-Nominierungen

Das Konzept stammt von Christoph Wagner-Trenkwitz, Regie führt Rita Sereinig, das Bühnenbild gestaltet Walter Vogelweider. “Ich hatte die große Ehre, Robert Stolz persönlich zu kennen und zu treffen. Er bleibt mir als stets freundlicher, zuvorkommender und alles in sich aufsaugender Künstler in Erinnerung. Er war und ist einfach ein musikalisches Juwel, der in Operetten, 20 Filmusiken und dutzende Hits geschrieben hat – und dafür fünfmal für einen Oscar nominiert wurde”, betont Alfons Haider.

Schloss Tabor