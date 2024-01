Badner Bahn: Konzert in vollen Zügen genießen

Tischerlkonzert: Künstler Oehl mit Live-Gig in der Badner Bahn am 15. März 2024 in der Badner Bahn on tour. Tickets gibt es ab 29. Jänner bei oeticket online.

Nach der erfolgreichen Premiere des ersten Tischerlkonzerts im Vorjahr mit Voodoo Jürgens folgt heuer Teil 2 der Live-Konzertreihe in der fahrenden Badner Bahn. Der Wiener Sänger Oehl wird am 15. März 2024 ein Live-Konzert in der Badner Bahn geben.

Einstiegspunkt für die Konzertgäste ist bei der Haltestelle Karlsplatz in der Wiener Innenstadt. Auf der Fahrt nach Inzersdorf und retour wird Oehl für seine Fans in einem Sonderzug der Badner Bahn seine Songs live für seine Fans zum Besten geben.

Erfolg auf Schiene

Der Wiener Sänger und Songwriter Oehl hat mittlerweile drei Platten veröffentlicht und ist seit 2019 bei Grönemeyers Label Grönland Records unter Vertrag. Nach zwei Alben „Über Nacht“ (2020) und „Keine Blumen“ (2022) ist für dieses Jahr neue Musik und eine Tour im Herbst angekündigt.

„Natürlich ist es wunderschön, Konzerte vor tausend Menschen zu spielen. Aber das was passiert, wenn man auf Augenhöhe mit dem Publikum performt, Emotionen in Gesichtern sieht und über Gefühle ins Gespräch kommt, das ist nicht planbar. Ich glaube, das Tischerlkonzert in der Badner Bahn ist ein Rahmen, um besondere und intensive Konzerte, sowohl leichtfüßig als auch berührend, musikalisch als auch persönlich, zu erleben“, so Sänger Oehl.

Die Karten für das Konzert sind streng limitiert. Der Verkauf startet am 29.1.2024 (40 Euro pro Karte) online via Oeticket.

Link zum Kartenverkauf ab 29. Jänner 2024 (ab 10 Uhr): https://bit.ly/tischerlkonzert2024