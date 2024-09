Ottakringer Kirtag: Der Aufbau läuft auf Hochtouren!

Die Sonne scheint und das bedeutet nicht nur schönes Wetter, sondern auch die Lust, wieder draußen etwas zu unternehmen. Der Aufbau für den Ottakringer Kirtag ist bereits im vollen Gange – vom 20. bis 22. September erwartet die Besucher ein buntes Fest voller Musik und guter Stimmung.

Täglich arbeiten mehr als 20 Personen intensiv am Gelände, um alles rechtzeitig fertigzustellen. Ab Donnerstag beginnen die Gastro-Stände, die für kulinarische Highlights sorgen werden. Die Veranstalter freuen sich auf drei Tage, die das Herz von Ottakring höher schlagen lassen.

Nach der feierlichen Eröffnung vom Bürgermeister Michael Ludwig und Bezirksvorsteherin Steffi Lamp dürfen sich die Besucher:innen auch auf Bands wie Wiener Wahnsinn oder The Untouchables freuen.

Ein Programm für die ganze Familie:

Für die kleinen Besucher gibt es in der Johannes-Krawarik-Gasse am Freitag ab 14:00 Uhr und am Samstag ab 12:00 Uhr einen betreuten Kinderbereich. Hier können die Kinder sich beim Kinderschminken, Basteln und Spielen austoben. Besonders spannend wird es am Sonntag, wenn um 14:00 und 15:30 Uhr der Kasperl im Kinderbereich auftritt.

Das gesamt Programm gibt es unter http://www.ottakringerkirtag.at