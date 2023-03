Banksy-Banner wird zu Designer-Taschen

In einer einzigartigen Upcycling-Aktion wird der Großflächen-Banner der Ausstellung „The Mystery of Banksy“ aus dem Studio F in der Stadthalle zu Limited Edition Taschen und Tablet-Sleeves umgewandelt. Die Produkte werden dann zugunsten der Projekte von „gabarage“ verkauft.

Upcycling

Das Unternehmen gabarage hat sich der Umweltverschmutzung und Abfallvermeidung verschrieben und setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein. Das Unternehmen hat bereits viele Projekte umgesetzt, die die Bedeutung des Upcyclings und der Wiederverwendung von Abfallmaterialien hervorheben. Das Team von gabarage re-designt aus unterschiedlichen Materialien und Produkten neue Designprodukte.

Einzigartig

Aus dem Großflächen-Banner mit einer Maße von 3000 x 333cm werden 70 Taschen und 160 Tablet-Sleeves produzert und mit einer Seriennummer versehen – da jedes Stück ist ein Unikat ist. Jedes Produkt wird individuell hergestellt und wird somit eine einzigartige Geschichte erzählen. Die Käufer der Produkte werden nicht nur ein tolles Produkt besitzen, sondern auch ein Stück Geschichte und Nachhaltigkeit.

Guter Zweck

Die Unikate können noch vor dem Sommer im Geschäft in der Schleifmühlgasse 6, sowie im Online-Store unter www.gabarage.at erstanden werden. Der Erlös fließt beispielsweise in das Projekt BeBiQ (Beschäftigungsförderung mit integrativer Qualifikation) oder diverse Jugendprojekte, so auch „Chancen Zukunft“ in Wien.