Meet & Greet mit Barbara Schöneberger bei Radio Arabella

Wenn eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands die Bühne betritt, ist beste Unterhaltung garantiert – erst recht, wenn es sich um Barbara Schöneberger handelt.

Die beliebte Moderatorin und Entertainerin war zu Gast bei arabella MAGIC in Wien. Anlass war ein exklusives Meet & Greet, bei dem nicht nur ihre charmante Persönlichkeit, sondern auch ihre Erfolgssendung im Mittelpunkt stand: die barba radio show.

„barba radio show“: Schlagfertig, witzig und voller Promi-Geschichten

Seit Herbst 2024 ist Barbara Schöneberger mit ihrer Radioshow fester Bestandteil des arabella MAGIC-Programms. Immer samstags um 10 Uhr und sonntags um 12 Uhr begeistert sie mit pointierten Gesprächen, prominenten Gästen und ihrer unnachahmlichen Mischung aus Humor und Herzlichkeit. Die Show steht ganz im Zeichen guter Laune – ein Format, das perfekt zur Wohlfühlmarke arabella MAGIC passt.

Ganz nah dran: Persönliches Treffen mit Barbara

Das Meet & Greet war Teil einer besonderen Höreraktion – und ein voller Erfolg. Die Gewinner:innen durften Barbara Schöneberger persönlich treffen, mit ihr plaudern, lachen und Erinnerungsfotos machen. Die Atmosphäre war herzlich und locker – typisch Barbara eben. Ihre Nähe zum Publikum, ihre Offenheit und ihr natürlicher Charme machten das Treffen zu einem besonderen Erlebnis.

Käsekrainer, Waffeln & gute Stimmung

Kulinarisch wurde das Event passend zu Schönebergers Vorlieben abgerundet: Auf dem Menü standen Käsekrainer – ihre erklärte Lieblingsspeise – und frische Waffeln als süßer Abschluss, eine augenzwinkernde Hommage an ihren Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“. Genuss und Unterhaltung gingen an diesem Tag Hand in Hand.

Ein Feuerwerk an Charme und Unterhaltung

Markus Feitzinger, Programmchef von Radio Arabella, fand nur lobende Worte für den prominenten Besuch: