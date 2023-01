Barmherzige Brüder: „Hilfe bekommt, wer Hilfe braucht“

Das soziale Netz in Österreich ist zwar sehr engmaschig, dennoch gibt es zehntausende Menschen ohne Krankenversicherung dastehen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Frauen, die bei ihren Partnern mitversichert waren und nach der Trennung die Versicherung verloren, Studierende, Menschen die aus der Grundversorgung fallen, selbst Erwerbstätige kann dieses Schicksal treffen. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Leopoldstadt steht auch diesen Personen zur Seite.

Breites Spektrum

Allein im Jahr 2022 behandelte das Krankenhaus gut 13.500 Patienten ohne Versicherung. „Hilfe bekommt, wer Hilfe braucht,“ erklärt dazu Frater Saji Mullankuzhy, Prior des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien. Das Spektrum an Behandlungen reicht dabei von ambulanten Routinebehandlungen bis hin zur Behandlung von Krebs-Patienten.

Spenden

Um die Versorgung von nichtversicherten Patientinnen und Patienten weiter zu gewährleisten, sammelt das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Spenden. „Die gesamte Spendensumme unserer Haussammlung wird für die Versorgung und Behandlung unserer nichtversicherten Mitmenschen eingesetzt. Wir können mit den Spenden viel Gutes tun und ich danke unseren Spenderinnen und Spendern für die finanzielle Unterstützung. Gleichzeitig darf ich an alle Menschen appellieren: bitte unterstützen Sie unser Krankenhaus und unseren Einsatz für unsere nichtversicherten Mitmenschen auch in Zukunft, denn Krankheiten fragen nicht nach dem Versicherungsstand und es gibt viel für uns zu tun,“ so Frater Saji Mullankuzhy abschließend.

Die Spendensammlung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien startet am 24. Jänner 2023. Spendenkonto: IBAN: AT69 6000 0000 0706 4001; BIC: BAWAATWW

Weitere Informationen unter www.bbwien.at/spenden