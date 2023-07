Bauernmarkt ist zurück, Servitenmarkt pausiert

Die Umbauarbeiten zur Erweiterung des Kutschkermarktes in Währing schreiten voran – der Bauernmarkt zieht am 29.Juli zurück in Kutschkergasse. Der Servitenmarkt am Alsergrund wird dagegen vorübergehend geschlossen.

Der beliebte Kutschkermarkt im 18. Bezirk vergrößert sich um vier Dauer-Stände und auch der samstägliche Bauernmarkt verspricht mit der Erweiterung um 14 neue Stände über die Schopenhauerstraße hinaus ein noch größeres Angebot an hochwertigen regionalen Produkten. Künftig können samstags insgesamt 50 Bauernstände ihre Waren anbieten. Am Alsergrund hingegen sorgen Renovierungsmaßnahmen für eine vorübergehende Sperre des Servitenmarktes bis voraussichtlich Dezember.

Bauernmarkt zurück in der Kutschkergasse

Am kommenden Samstag (29. Juli) kehrt der wöchentliche Bauernmarkt wieder an seinen angestammten Platz in der oberen Kutschkergasse zurück. Die Umbauarbeiten für die bestehende Marktfläche wurden erfolgreich abgeschlossen. Die Straße erstrahlt nun in einer neuen, hellen Pflasterung, und zur Versorgung der Stände wurden Strompoller installiert. Zusätzlich wurden 10 neue Bäume und ein Hochstammstrauch gepflanzt, um das Ambiente zu verschönern. Die Maynollogasse, die während der Umbauarbeiten als Ausweichquartier für den Bauernmarkt diente, wird nun wieder wie gewohnt genutzt.

Schulgasse wird klimafitte Fahrradstraße

Gleichzeitig befindet sich die klimafitte Neugestaltung der umliegenden Schulgasse in vollem Gange. Bis Mitte November 2023 entsteht dort zwischen der Martinstraße und Semperstraße eine fahrradfreundliche Straße. Gehsteigvorziehungen, Fahrbahnanhebungen und eine autofrei gestaltete Kreuzung von Schulgasse und Kutschkergasse sollen in Zukunft für mehr Sicherheit und eine beruhigtere Verkehrssituation sorgen.

Servitenmarkt schließt bis Dezember

Auch am Alsergrund sorgen derzeit Umbauarbeiten für eine vorübergehende Pause des Marktes. Letzter Markttag ist heute, 27. Juli , ab dann machen die Umbauarbeiten im Bereich Servitengasse / Grünentorgasse eine Schließung des Marktes bis voraussichtlich Dezember notwendig.

Servitengasse wird zur Fußgängerzone

Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ stehen umfangreiche Umgestaltungen in der Servitengasse und einem Abschnitt der Grünentorgasse bevor. Diese Straßen werden zu Fußgängerzonen umgewandelt. In diesem Zuge werden insgesamt elf neue Bäume gepflanzt und 27 konsumfreien Sitzgelegenheiten errichtet, die zum Verweilen und Entspannen einladen. Zusätzlich wird ein Trinkbrunnen installiert. Die Gestaltung der neuen Freiräume erfolgt nach Möglichkeit mit einer hellen und wasserdurchlässigen Pflasterung. Durch diese Maßnahmen werden insgesamt etwa 330 Quadratmeter in den dicht bebauten urbanen Straßenzügen entsiegelt und in attraktive Grünflächen verwandelt.

Die Lange Nacht der Märkte rückt näher

Nicht vergessen: Auf allen fixen Wiener Märkten findet am Freitag, den 1. September die Lange Nacht der Wiener Märkte statt – ein buntes Programm mit nightshopping für die ganze Familie. Alle Infos auf www.marktamt.wien.at