Alsergrund: Der Julius-Tandler-Platz blüht auf!

Seit 2022 lief die intensive Beteiligungsphase – Anfang der Woche wurden jetzt die Pläne für die Umgestaltung des Julius-Tandler-Platzes präsentiert: eine Grünoase mitten im Bezirk.

Über 11.000 Bürge­r:innen wurden dazu motiviert, sich an der Neugestaltung zu beteiligen – 900 Ideen wurden gesammelt. Jetzt konnte das Endergebnis der Planung den Bewohner:innen präsentiert werden: 46 neue Bäume, eine Ausweitung der Grünflächen von 21 m2 auf über 2000 m2 lassen den Julius-Tandler-Platz zum klimafitten Bezirkszentrum werden. „Die breit angelegte Bürger:innenbeteiligung hat deutlich gemacht, was sich die Menschen im Grätzl wünschen: Mehr Grün, mehr Abkühlung, mehr Platz für den Aufenthalt im Freien“, fasst Bezirkschefin Saya Ahmad zusammen.

Die Umsetzung

Gestartet werden soll mit dem Umbau ab dem Frühjahr 2025. Dann darf man sich nicht nur auf die Grünoffensive freuen, sondern auch auf mehr Sitzgelegenheiten, Wasserspiele in Form eines Nebelschleiers und eines Wasservorhangs sowie auf Sonnenbaldachine als Schattenspender. Auf Radfahrer:innen wird bei der Umgestaltung ebenfalls geachtet – und die Radverbindung vom Gürtel bis zum Donaukanal optimiert. So werden in Zukunft in der Alserbachstraße und der Fuchsthallergasse baulich getrennte Ein- bzw. Zwei-Richtungs-Radwege für ein sicheres Vorankommen sorgen.

Alle Infos: wien.gv.at/alsergrund/julius-tandler-platz