Baumgarten: So schön klingt die blitzblanke Rieger-Orgel

Nach einer Komplett-Reinigung ist die einzige Rieger-Orgel in Penzing bereit für Advent-Konzerte. Am Samstag, 14. Dezember, ist so ein spezieller Orgel-Tag.

Bei der höchst erfolgreichen Orgel-Challenge im Frühjahr wurde für die Renovierung der historischen Rieger-Orgel gesammelt – das Wiener Bezirksblatt berichtete mehrmals. 40.000 Euro kamen zusammen. Bevor es an die Generalsanierung geht, wurde die Orgel geputzt und poliert, um für den Advent bereit zu sein.

In einer Winternacht

Am Samstag, 14. Dezember, um 19 Uhr ist es soweit: “In einer Winternacht” werden Werke von Pärt, Bach und Heiller von Organist Martin A. Seidl präsentiert. Ort der wunderbaren Klänge: Die Kirche St. Anna am Gruschaplatz, Linzer Straße 259 in Baumgarten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten (Empfehlung 15 Euro).

Konzerte und Matineen

Mit regelmäßigen Orgelkonzerten und -matineen will der “Konzertverein Baumgarten” das einzigartige Musikinstrument der breiten Bezirksbevölkerung bekannt machen. Diesmal in der Winternacht mit Werken aus Mittelalter und Barock, die mit Orgelstücken der Moderne kontrastieren.