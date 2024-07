Baustellensommer: Arbeiten schreiten zügig voran!

Die Wiener Linien nutzen die Sommerferien, um wichtige Modernisierungen durchzuführen. 6.000 Meter Straßenbahngleise wurden heuer bereits verbaut. Beim U4-Tunnel erreicht die Baustelle Ende Juli ihre Halbzeit. Und die Bahnsteigsanierung Kagran startet am 19. August.

Damit die Einschränkungen möglichst wenige Menschen betreffen, wird jetzt in der Haupturlaubszeit gebaut, denn nun sind 22 Prozent weniger Fahrgäste als sonst unterwegs. „Für jene, die den Sommer in Wien verbringen, bieten wir trotzdem ein dichtes Netz mit ausreichend Kapazitäten“, so Alexandra Reinagl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Wiener Linien.

Klimaschonende Baustelle im 4.

Die bisherige Bilanz der umfangreichen Gleisarbeiten in der Wiedner Hauptstraße kann sich sehen lassen: Auf der Radialstraße in Wieden wurden von der Phorusgasse bis zur Floragasse schon 1.350 Meter Gleise verlegt und 180 Schienenverbindungen verschweißt. Die Grundlage für das neue Grüngleis ist ebenfalls vorbereitet und wartet auf die Bepflanzung. Klimaschonend ist auch die Baustelle an sich, denn für den Unterbau der neuen Schienen wurden schon 1.500 Kubikmeter Recyclingmaterial – größtenteils direkt von der Baustelle – verwendet. Der Einsatz von Recyclingbeton spart bei dieser Baustelle insgesamt 500 LKW-Fahrten ein.

Gleisbauarbeiten auf Universitätsstraße

Neue Gleise bekommt derzeit auch die Universitätsstraße: Die Arbeiten befinden sich schon im letzten Drittel und werden im September fertiggestellt. Starkregenereignisse und ein Gasrohrgebrechen beim Großprojekt der Stadt, bei dem die Universitätsstraße zu einem klimafitten Grätzl umgewandelt wird, wirkten sich jedoch auch auf den Bauplan der Wiener Linien aus. Ende September sind die Gleise der Linien 43 und 44 in ihrer finalen Lage für den direkten Umstieg zur künftigen U5 – dann können die Straßenbahnen wieder auf ihrer gewohnten Route zum Schottentor fahren.

Erste Weichen für Linie 12 eingebaut

Beim Bau der neuen Straßenbahnlinie 12 geht es zügig voran: 400 Meter nagelneue Gleise für die Linie 12 sind verlegt und die ersten Weichen sind eingebaut, die Straßenbahnlinie 2 kann seit Sonntag, den 21. Juli wieder wie gewohnt fahren. Weitere Weichen werden ab Montag, den 5. August im Bereich Bruno-Marek-Allee installiert. Während der Arbeiten wird die Linie O bis Praterstern kurzgeführt. Die Fertigstellung der Straßenbahnlinie 12 ist für Herbst 2025 geplant.

27er: Öffi-Verbesserung für Donaustadt

Ebenfalls ab Herbst 2025 wird die neue Linie 27 für eine zusätzliche Verbindung von der Donaustadt nach Floridsdorf sorgen. 900 Meter Gleise sind dafür schon verbaut, das Brückentragwerk bei Aspern Nord steht und die notwendigen Weichen im Bereich Zanggasse werden im August eingebaut. Der 26er wird deshalb ab Montag, den 5. August, für zwei Wochen von der Josef-Baumann-Gasse nach Kagran umgeleitet. Die Ersatzbuslinie 26E verkehrt in dieser Zeit zwischen Kagraner Platz und Hausfeldstraße. Der Ersatzbus ist bequem mit der U1 erreichbar.

Neuer Bahnsteig für Kagran

Nach dem Einbau der Weichen geht es in Kagran zur Sache: Nach 42 Jahren bekommt der Bahnsteig eine Verjüngungskur. Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, konnte gemeinsam mit der Baufirma eine Verkürzung der Bauzeit um über eine Woche erwirkt werden. Die Arbeiten starten deshalb erst am 19. August und sind Ende November abgeschlossen. Während der Baustelle bleibt die U1 im gewohnten dichten Intervall in Betrieb, denn das Gleis Richtung Leopoldau wird tagsüber in Kagran durchfahren – gearbeitet wird nachts.

Bald Halbzeit im U4-Tunnel

Reger Baustellen-Verkehr herrscht im Tunnel der U4 unter der vierspurigen Straße am Franz-Josefs-Kai. 200m³ Beton und 25 Tonnen Stahl wurden im Juli zwischen Schwedenplatz und Schottenring verbaut. Die neuen Tunnelträger sorgen für Stabilität, denn das Bauwerk ist über 45 Jahre alt und aufgrund der darüberliegenden Straße hohen Belastungen ausgesetzt. Ende Juli erreicht die planmäßig voranschreitende Baustelle die Halbzeit. Die Bauarbeiten dauern noch bis September, dann kann der durchgehende U4-Betrieb wieder aufgenommen werden.

Über 100 Baustellen

Mit 28 Straßenbahnlinien auf einer Gesamtgleislänge von 672 Kilometern hat Wien das sechstgrößte Straßenbahnnetz der Welt. Die Wiener Öffis, 167 Linien sind es mit U-Bahn und Bussen gesamt, umrunden jeden Tag fünfmal die Erde – und das hinterlässt Spuren. Insgesamt wurde 2024 an rund 100 Baustellen Hammer und Bohrer angesetzt, aber nur ein Viertel der Arbeiten wirkt sich auch auf den Betrieb und somit auf die Fahrgäste aus. Größere Gleiserneuerungen, Einbauten von komplizierten Weichen- und Kreuzungsanlagen oder Tunnelträgersanierungen sind jedoch nur bei Unterbrechung des Betriebs möglich.

Die Wiener Linien empfehlen ihren Fahrgästen ihre individuelle Route auf wienmobil.at oder in der WienMobil App zu planen.