Bezirks Business Awards: Die Sieger in der Brigittenau!

Die Leser des Wiener Bezirksblatts haben wieder einmal gewählt – und dabei sage und schreibe 108.000 Stimmen abgegeben! In allen 23 Bezirken wurden die stolzen Gewinner der heurigen Bezirks Business Awards und der Medical Awards ermittelt!

„Wir sind zwar ein flächenmäßig eher kleiner Bezirk, haben aber viele erfolgreiche Betriebe‘‘, freute sich die neue Brigittenauer Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm, die gleich am Beginn der feierlichen Gala in der Bezirksvertretung den Medical Award an Direktorin Martin Buttinger vom Haus Brigittenau übergab – dort gibt es 226 Wohnungen und 56 Pflegeplätze für Pensionisten.



„Dann kamen die Betriebe an die Reihe! „Wir sind Partner der Wirtschaft‘‘, meinte Thomas Strachota, der Geschäftsführer des Wiener Bezirksblatts, „und wollen die Betriebe vor den Vorhang holen.“ Für viel Applaus und ein wenig Schmunzeln sorgten übrigens die Vertreter der Hausverwaltung WBI, bei der sogar der Firmenhund eine eigene Mailadresse hat.

Unterstützt wurde diese großartige Veranstaltung von starken Partnern wie der Allianz, der Wiener Wirtschaftskammer und ViennaEstate.

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Haus Brigittenau – Häuser zum Leben

Kleinbetriebe

1. Platz: Hofer‘s Gasthaus

2. Platz Max Money

3. Platz Die Klemme

Mittelbetriebe

1. Platz: HOCH4

2. Platz: WBI

3. Platz: Werkstätte OPUS

Großbetriebe

1. Platz: Millennium City

2. Platz: Kwizda Pharmahandel

3. Platz: Clean Team

Susanne Kolaja und Lisa Burr von OPUS Werkstätte Matthias Franta von der Millenniums City Martina Buttinger (Mitte) moit ihrem Team vom Haus Brigittenau Dara Hofer und Larisa Vorobeva von Hofer’s Gasthaus Biklas Dejaco von Hoch4 Christine Dubravac-Widholm, Marko Weinberger von WBI, Wolfgang Neuhauser von Allianz, Christian Enöckl von der WKW

©Stefan Burghart