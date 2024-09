Die besten Unternehmer von Döbling ausgezeichnet

Die besten Unternehmer und Mediziner von Döbling wurden beim traditionellen Bezirks-Business-Award des Wiener Bezirksblattes geehrt. Sie erhielten Urkunden und Auszeichnungen für ihre Tätigkeit im Dienste ihrer Kunden und Patienten.

Bezirksvorsteher Daniel Resch: „Döbling bietet der Bevölkerung wirklich hervorragende Leistungen. Und die Business-Awards des Bezirksblattes bringen es mit sich, dass die Betriebe und Unternehmer mit ihren Angeboten und Leistungen noch intensiver wahrgenommen werden. Auch über die Grenzen des Bezirkes.“

Zwölf Betriebe wurden nun beim Festakt im Rahmen der LANGEN NACHT DES BEZIRKS vorgestellt und mit den Awards für das Jahr 2024 ausgezeichnet. Die Preise und Urkunden wurden von den Vertretern der Sponsoren Volksbanken Wien, Wirtschaftskammer Wien, W 24 und Vienna Estate Immobilen übergeben.

Döblinger Mediziner

Die drei von den Lesern des Wiener Bezirksblattes ausgewählten Medizinern , die heuer die Medical-Awards ausgezeichnet wurden, sind der Facharzt für plastische Chirurgie Dr. Rudolf Bartsch von “thaesthetix“ in der Grinzinger Allee 15, Dr. Elisabeth Rast, Fachärztin für Zahn-, Mund und Kieferheilkunde, aus der Krottenbachstraße 108 und Dr.Dr. Alex Farr, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, in der Billrothstraße 78. Alle drei Preisträger waren aus gesundheitlichen Gründen leider verhindert an der Preisverleihung teilzunehmen. Die Auszeichnungen werden ihnen zugestellt.

Preisträger unter den Kleinbetrieben:

Den 1. Platz belegt „Paulis Hundeausstatter“ in der Gymnasiumstraße 64. Das Geschäft ist benannt nach Pauli, der Colli-Hündin der Gründerin Sylvia Leinwather: „Wir wollten die Hundewelt bunter machen und das ist uns geglückt!“, erzählt sie bei der Preisverleihung. In ihrer Werkstatt entstehen in liebevoller Handarbeit die hauseigenen Kollektionen „Paulis made in Vienna“.

Zweiter Platz: Juwelier am Saarplatz, Das Familienunternehmen in der Silbergasse (Saarplatz 8) von Julius Opfermann ist bei Stammkunden überaus beliebt wegen seiner exklusiven Einzelanfertigungen vom Siegelring bis zu Manschettenknöpfen.

Dritter Platz: H. und W. Seibold, Reifenservice GmbH in der Nusswaldgasse, seit 67 Jahren in Betrieb.

Die besten Mittelbetriebe Döblings:

Als bester Mittelbetriebs-Unternehmer wurde „Faulmann & Faulmann Küchen“ in der Muthgasse 64 ausgezeichnet. Das 1998 von den Faulmann-Brüdern gegründete Unternehmen hat sich prächtig entwickelt und hat derzeit 18 Mitarbeiter, bei denen Teamwork groß geschrieben wird, wie Thomas Faulmann bei der Preisübergabe als Erfolgsgeheimnis verraten hat.

An zweiter Stelle folgt das „Häuserl am Stoan“ auf der Salmannsdorfer Höhe von Andreas Fitzka. Den Preis für den rührigen und vielbeschäftigten Gastwirt übernahm die stets zufriedene Stammkundin Maria Stangl.

Den dritten Platz eroberte „House of Strauss“ im Casino Zögernitz, das Hermann Rauter nach jahrelangen Querelen mit Bürgerinitiativen und Behörden zu einem Aushängeschild hat werden lassen. Das neue Strauss-Museum ist ein vielbesuchter Touristenhit geworden, der Konzertsaal wird 150 Mal im Jahr bespielt und die Gastronomie im Zögernitz ist bunt und hochqualitativ. Rauter: „Ein Beweis dafür, dass sich Bürgerinitiativen auch einmal irren können!“

Die geehrten Döblinger Großbetriebe:

Den 1. Platz im Leser Voting hat heuer WOOM-Bikes errungen. Vertriebsleiter Alexander Kohl übernahm den Preis für den Döblinger Produzenten von hochwertigen Kinderfahrrädern, der bereits über 1 Million Fahrräder in der ganzen Welt ausgeliefert hat. Seit dem Vorjahr hat WOOM-Bikes in Döbling in der Muthgasse sein neues Hauptquartier bezogen. Den zweiten Platz eroberte Quester Baustoffe und den dritten Platz der traditionsreiche Sektfabrikant Schlumberger.