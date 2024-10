Bezirks Business Award: Siegreiche Unternehmen auf der Wieden!

Die Topunternehmen im 4. Bezirk stehen fest – und durften jetzt bei der Verleihung der Bezirks Business & Medical Awards ihre Auszeichnungen entgegennehmen.

110.000 Leserinnen und Leser des Wiener Bezirksblatts haben insgesamt an der Online-Abstimmung teilgenommen und für ihre Lieblingsunternehmer:innen und -mediziner:innen im Bezirk gevotet. Das Besondere an der Auszeichnung: Es ist ein “vor den Vorhang holen” der Leistungen für den Bezirk, wie auch Thomas Strachota, Geschäftsführer des Wiener Bezirksblatts, betont – und der Preis spiegelt vor allem die Wertschätzung der zufriedenen Kund:innen und Patient:innen wider. Cem Say von der Wirtschaftskammer ergänzt, dass jeder einzelne bestes Beispiel dafür ist, wie man erfolgreich ein Unternehmen im Bezirk führt.

Wiederholungstäter und Neulinge

Unter den Gewiner:innen fanden sich Routiniers, genauso wie Erstabräumer: Spielwaren Heinz durfte sich bereits im 8. Bezirk über den ersten Platz bei den Mittelbetrieben freuen und schaffte es auch im Vierten auf Anhieb unter die Top 3. Die ausgezeichnete Filiale hatte erst dieses Jahr auf der Wiedner Hauptstraße eröffnet. Auch Manuel Wendl von der Johann Strauss-Apotheke, der diese letztes Jahr übernommen hat, wurde gleich mit dem Medical Award geehrt.

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Dr. Beatrix Czerny-Scheucher

Häuser zum Leben: Haus Wieden

Johann Strauss-Apotheke

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: ankestern interior

2. Platz: Der Maßanzug

3. Platz: Schönbergers

Mittelbetriebe

1. Platz: 1000 Tische & Stühle

2. Platz: Theater Akzent

3. Platz: Spielwaren Heinz

Großbetriebe

1. Platz: Mazda Rainer

2. Platz: Arbeiterkammer

3. Platz: gabarage