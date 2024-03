Beginn der Sommerzeit: ÖBB drehen an 4.000 Uhren

Knapp 4.000 Uhren an Bahnhöfen und Haltestellen in ganz Österreich werden in der Nacht auf den morgigen Sonntag wieder eine Stunde vorgestellt. Das geschieht vollautomatisch.

Heute in der Nacht (vom 30. auf den 31. März) beginnt um 2 Uhr bzw. 3 Uhr wieder die Sommerzeit. Auch bei den ÖBB werden dafür österreichweit wieder alle Uhren automatisch umgestellt sowie Server und Rechner synchronisiert.

Was die Umstellung für Fahrgäste bedeutet

Nachtreisezüge, die während der Zeitumstellung auf dem ÖBB-Streckennetz unterwegs sind, werden bei derselben Reisezeit um eine Stunde später (gemäß Sommerzeit) ankommen. Dasselbe gilt für Nacht S-Bahnen, die im Nahverkehr unterwegs sind.

In der Ostregion sind das folgende Züge:

REX 1682 (REX51 Ostregion): Abfahrt 00:53 von Wien Westbahnhof

SB 20084 (S50 Ostregion): Abfahrt 01:27 von Wien Westbahnhof

SB 20814 (S45 Ostregion): Abfahrt 01:59 von Wien Handelskai

SB 20815 (S45 Ostregion): Abfahrt 01:59 von Wien Hütteldorf

SB 21086 (S40 Ostregion): Abfahrt 02:37 von Wien Franz-Josefs-Bahnhof

SB 22072 (S7 Ostregion): Abfahrt 01:43 von Schwechat

SB 23062 (S1 Ostregion): Abfahrt 01:15 von Mödling

SB 24082 (S2 Ostregion): Abfahrt 01:45 von Mödling

SB 26190 (S60 Ostregion): Abfahrt 01:11 von Wien Hbf

SB 27063 (S3 Ostregion): Abfahrt 01:05 von Stockerau

SB 27083 (S7 Ostregion): Abfahrt 01:27 von Wien Jedlersdorf

SB 29035 (S3 Ostregion): Abfahrt 00:45 von Wien Leopoldau

SB 29055 (S3 Ostregion): Abfahrt 01:15 von Wien Leopoldau

SB 29075 (S3 Ostregion): Abfahrt 01:45 von Wien Leopoldau

Am meisten Uhren gibt es in NÖ

Österreichweit werden bei den ÖBB genau 3.999 Uhren umgestellt. Damit ticken sämtliche ÖBB-Uhren ab nächsten Sonntag (3 Uhr) wieder im sogenannten Sommerzeit-Modus. Im Burgenland werden 60 Uhren umgestellt, in Niederösterreich sind es 957 Uhren, an Bahnhöfen und Haltestellen und in Wien werden 621 Uhren automatisch vorgestellt.