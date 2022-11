Bei Tesarek im Rathaus: Martin Fabisch zu Gast

„Bei Tesarek im Rathaus“ heißt das Talk-Format, das in Kooperation von W24 mit dem WIENER BEZIRKSBLATT spannende Gespräche mit den Mitgliedern der Stadtregierung und allen Bezirksrvorsteher:innen auf die heimischen Bildschirme bringt. In der sechsten Folge bei Paul Tesarek im Rathaus zu Gast: Martin Fabisch, den Bezirksvorsteher der Josefstadt, Wiens 8. Bezirk.

Stadt- und Bezirkspolitik im Fokus

Mitten im Rathaus, dem Zentrum des politischen Geschehens dieser zentraleuropäischen Metropole, trifft Vollblutjournalist Paul Tesarek die wichtigsten politischen Amtsinhaber der Stadt- und Bezirkspolitik und entlockt ihnen Einblicke in die Gestaltung ihrer Politik. Dabei greift der nunmehrige W24-Moderator (und ehemaliger ORF Wien Heute Chefredakteur) bezirksübergreifende Themen ebenso auf wie die Themenlage im Bezirk bis zum Grätzl ums Eck.

Martin Fabisch zu Gast

Paul Tesarek spricht dabei dem Bezirksvorsteher, über die spezifischen Gegebenheiten von Wiens kleinstem Bezirk. So wollen die einen Anrainer mehr Parkplätze, die anderen mehr grün: Ein Problem, das es in der Josefstadt genauso wie in anderen Bezirken gibt und welche Lösungen Bezirksvorsteher Fabisch dafür anstrebt. Natürlich stellt sich auch die nicht so ganz ernst gemeinte Frage über die steirische Herkunft des Bezirksvorstehers aus Fürstenfeld und ob er dahin wieder zurück will…

Die sechste Folge von „Bei Tesarek im Rathaus“ feiert am 10. November 2022 um 21:30 Uhr Premiere auf w24. Die Folge ist danach am WIENER BEZIRKSBLATT YouTube-Kanal jederzeit zum Nachsehen verfügbar.