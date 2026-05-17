Lokale entlang des Lerchenfelder Gürtels rücken enger zusammen und zeigen, wie vielfältig, solidarisch und klangstark das Grätzl ist. Zweimal im Jahr verwandelt sich die Gegend in einen pulsierenden Parcours aus Livekonzerten, DJ-Sets und Begegnungen. Mit einem einzigen Eintrittsband, das Türen öffnet und gleichzeitig Gutes bewirkt.

Nacht der “Sounds of Gürtel”

Am 24. Mai 2026 geht die Gürtel Connection in ihre 18. Runde und bleibt ihrem Erfolgsrezept treu. Über 60 Acts und DJs bespielen 14 Locations, von etablierten Live-Clubs bis zu charmanten Szene-Treffs. Indie, Rock, Hip-Hop, World Music oder elektronische Sounds – hier wird Musik zelebriert. Jedes Lokal bringt seinen eigenen Charakter ein, vom mehrstöckigen Clubbetrieb mit Dancefloors bis zu intimen Konzerten, Poetry Slams oder entspannten Sessions.

Besucherinnen und Besucher können sich treiben lassen, Neues entdecken und bekannte Lieblingsorte neu erleben. Das Eintrittsband gibt es gegen eine freiwillige Spende direkt vor Ort und lädt dazu ein, die Nacht als musikalische Reise zu verstehen.

Feiern und Solidarität beweisen

Was die Gürtel Connection besonders macht, ist ihr sozialer Anspruch. Sämtliche Einnahmen aus den Eintrittsspenden fließen in gemeinnützige Projekte. 2026 profitieren unter anderem der Caritas-Obdachlosenhilfe Gruft sowie QueerBase, die queere Geflüchtete unterstützt. Damit verbindet das Event Clubkultur mit gesellschaftlicher Verantwortung und zeigt, wie einfach Solidarität Teil des Nachtlebens sein kann.

Zwischen Livebands, DJ-Sets und kulinarischen Stopps – vom Szenebeisl bis zum Imbiss – entsteht eine verbindende Atmosphäre, die weit über ein klassisches Clubbing hinausgeht. Die Gürtel Connection ist kein einzelnes Event, sondern ein kollektives Statement für Vielfalt, Zusammenhalt und die Kraft der Musik, Menschen zu verbinden.

Wer den Lerchenfelder Gürtel in seiner ganzen Musikszene-Bandbreite erleben will, findet hier den perfekten Anlass. Und vielleicht auch ein neues Lieblingslokal oder eine neue Lieblingsband.

Gürtel Connection #18

24. Mai 2026, ab 18 Uhr

Acts, Locations und weitere Infos:

guertelconnection.at