Unter dem Titel „Fundusfieber“ lädt das Volkstheater zu einem großen Kostümflohmarkt, der nicht nur Theaterherzen höherschlagen lässt. Über 10.000 Einzelstücke aus 135 Jahren Theatergeschichte warten darauf, ein zweites Leben zu beginnen – getragen, kombiniert oder neu inszeniert im Alltag. Zwischen historischen Gewändern, Vintage-Schätzen und schlichten Alltagskostümen eröffnet sich ein Fundus, der die Fantasie beflügelt und leistbar ist.

Ein Fundus voller Theatergeschichten in der Tigergasse

Wer das Probenzentrum in der Tigergasse betritt, taucht in eine textile Zeitreise ein. Die Auswahl reicht von opulenten Bühnenoutfits über zeitlose Vintage-Mode bis hin zu schlichten Basics in den Größen XS bis L. Ergänzt wird das Sortiment durch Schuhe, Taschen, Hüte und Accessoires, die jedes Outfit komplettieren. Die Preise bewegen sich dabei zwischen etwa 2 und 100 Euro, einzelne besondere Stücke können je nach Seltenheit auch darüber liegen.

So wird aus jedem Fundstück ein kleines Stück Theatergeschichte zum Mitnehmen. Gerade für Kostümliebhaber ist dieser Fundus ein wahres Eldorado: Jedes Stück trägt die Spuren vergangener Inszenierungen, jedes Detail erzählt von Applaus, Proben und Premieren.

Von der Bühne in den Alltag: Schnäppchen mit Charakter

Doch nicht nur Theaterfans kommen auf ihre Kosten. Auch Schnäppchenjäger finden hier außergewöhnliche Einzelstücke, die sich perfekt in den Alltag integrieren lassen oder beim nächsten Mottofest für Aufsehen sorgen. Wer zwischen den Ständern die Zeit vergisst, kann sich jederzeit eine Pause gönnen. Ein Espressomobil sorgt für Koffein-Nachschub, dazu gibt es kleine kulinarische Stärkungen für zwischendurch.

So wird der Besuch im Fundusfieber nicht nur zur Shoppingtour, sondern zu einem kleinen Ausflug hinter die Kulissen des Volkstheaters, mit Atmosphäre, Geschichte und garantiertem Fundglück.

FUNDUSFIEBER – Der große Volkstheater Kostümflohmarkt

30. Mai 2026, 14–18 Uhr

31. Mai 2026, 10–14 Uhr

Volkstheater-Probenzentrum

Tigergasse 13–15, 1080 Wien

volkstheater.at