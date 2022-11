Beim Heurigen tauten Gäste aus Japan auf

Ein äußerst umfangreiches ­Rahmenprogramm hatten die rund 30 japanischen Gäste der Hernalser Bezirks­vorstehung bei ihrem Besuch anlässlich der Benennung des Kastanienparks in Fuchu-Park zu absolvieren.

Vertieft

So etwa den ­Besuch des Alszeilenmarktes und des Bezirksmuseums. ­Bezirksvorsteher Peter Jagsch lud den Bürgermeister Norio ­Takano auch zu einem tradi­tionellen Hernalser Heurigen ein. Bei der Buschenschank „Zum Dornbacher Pfarrer“ am ­Rupertusplatz wurde

die ­bereits 30 Jahre währende Freundschaft zwischen Hernals und Fuchu bei einem Glas gutem Wiener Wein noch weiter vertieft.

Der Bürgermeister durfte auch ein kleines Weinfass samt Inhalt in seine Heimat mit­nehmen. Auch der japanische Botschafter in Wien, Akira ­Mizutani (2. v. l.), war gekommen und lauschte der Wiener Volksmusik von „Klangviertel“. Begeistert waren die Gäste vom weitläufigen Garten des Stifts St. Peter Dornbach, in dem sie von Gutsverwalter Filip Bartenbach ­herumgeführt wurden.