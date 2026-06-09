Ottakring & Hernals brauchen 100 Polizisten mehr!

Es ist eigentlich keine neue Botschaft, sondern die alte “Klage”: in den Bezirken 16 und 17 fehlen an die 100 Polizisten. Sie unterstützen die Initiative “MEHR POLIZEI”.

Es reicht schon lange, Ottakring und Hernals verlangen seit Jahren eine Aufstockung der Polizeikräfte in den Bezirken. Denn es ist offensichtlich, dass die personellen Ressourcen mit dem Bevölkerungswachstum nicht Schritt halten. Während die Einwohnerzahlen seit Jahren steigen, stagniert die polizeiliche Präsenz auf den Straßen.

Initiative wird unterstützt

Bereits im Vorjahr starteten Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp (Ottakringer) und Amtskollege Peter Jagsch (Hernals) eine Petition für 100 zusätzliche Polizisten im 16. und 17. Bezirk. Nun unterstützen beide auch die wienweite Initiative „MEHR POLIZEI“ des Favoritner Bezirksvorstehers Marcus Franz.

Ministerium verantwortlich

Ziel der gemeinsamen Initiative ist eine parlamentarische Behandlung der Thematik. Der Bund müsse endlich die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen für mehr Polizeikräfte schaffen.

Vergleichbar mit Salzburg

„Die Personalsituation der Ottakringer und Hernalser Polizei ist schockierend. Obwohl das Stadtpolizeikommando Ottakring für ähnlich viele Menschen zuständig ist wie das Stadtpolizeikommando Salzburg, verrichten in Salzburg mehr als doppelt so viele Polizisten ihren Dienst“, erklären Lamp und Jagsch.

Ab sofort unterschreiben

Bezirksvorstehung Favoriten

10., Keplerplatz 5, 1. Stock

+43 1 4000 10111

post@bv10.wien.gv.at

Bezirksvorstehung Ottakring

16., Richard-Wagner-Platz 19, 1. Stock links

+43 1 4000 16110

post@bv16.wien.gv.at

Bezirksvorstehung Hernals

17., Elterleinplatz 14, 1. Stock

+43 1 4000 17111

post@bv17.wien.gv.at