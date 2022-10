Benefizturnier für Lichtblickhof: Team Tesarek gewinnt!

Mit Torschützenkönig Lukas Lattinger (ORF Wien) an vorderster Front führte Kapitän Paul Tesarek das Team Medien zum Sieg im Benefiz-Turnier. „Grandios, alles hat gepasst: die Leistung, die Aufstellung, der Teamspirit, die Stimmung und die Ergebnisse“, so der glückliche Kapitän. Auch das WBB durfte ein bisschen mitspielen. Am Ende gewann das Team Medien mit 7 Punkten vor der Wirtschaft (6), Politik (4) sowie Sport & Kultur.

Helfende Kickerbeine

(C) Kurt Faist: Paul Tesarekt & Team mit dem Pokal.

Weit wichtiger war der gute Zweck, für den Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer-Boss Walter Ruck sorgten. Der Reinerlös von 5.000 Euro geht an den Lichtblickhof auf den Steinhof-Gründen, Geschäftsführerin Roswitha Zink übernahm den Scheck: „Herzliches Danke!“