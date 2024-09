Besucher-Rekord beim Simmeringer Tag der Senioren

Am 24. September 2024 fand in der SimmCity der diesjährige Senior:innentag statt. Trotz des wechselhaften Wetters besuchten über 350 Seniorinnen und Senioren die Veranstaltung.

Die Bezirksvorstehung Simmering lud die ältere Generation zu einem informativen und unterhaltsamen Nachmittag ein, der ganz im Zeichen von Gesundheit, Pflege und Miteinander stand.

Pflege, Sicherheit und Wohlbefinden im Alter

Insgesamt 14 Aussteller – darunter der Fonds Soziales Wien (FSW), die Wiener Gesundheitsförderung (WiG), Community Nursing, das Demenzfreundliche Simmering sowie zahlreiche lokale Institutionen – präsentierten ihre Angebote rund um Pflege, Sicherheit und Wohlbefinden im Alter. Ein besonderer Dank seitens der Bezirks gilt der Senior:innenbeauftragten der Stadt Wien, Sabine Hofer-Gruber, dem Simmeringer Senior:innenbeauftragten BR Josef Sbrizzai, sowie Stephanie Hillerer. von den Häusern zum Leben für die herzlichen Eröffnungsworte und die wertvolle Zusammenarbeit.

Ein Fest des Zusammenhalts und der Freude

Das vielfältige Rahmenprogramm sorgte für ausgelassene Stimmung beim Publikum, das den Nachmittag in vollen Zügen genoss. Den Abschluss bildete ein Gewinnspiel, bei dem frische Gemüsekörbe aus Simmering von Bezirksvorsteher Thomas Steinhart verlost wurden. „Es freut mich sehr, dass der diesjährige Senior:innentag in Simmering so gut angenommen wurde. Die große Anzahl an Besucher:innen zeigt, wie wichtig es ist, solche Veranstaltungen zu schaffen, die nicht nur informieren, sondern auch verbinden. Ein großes Dankeschön geht an die vielen Aussteller:innen, die ein breites Angebot an Unterstützungs- und Gesundheitsleistungen für unsere Senior:innen präsentiert haben. Simmering steht für Zusammenhalt – für Jung und Alt!“, so Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.