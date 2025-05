Enkplatzfest: Feuerzauber, Swing und Hüpfvergnügen

Am 23. und 24. Mai 2025 verwandelt sich der Enkplatz in Simmering wieder in eine lebendige Festmeile. Das von VolXFest organisierte Enkplatzfest bietet ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen – ein Fest der Begegnung, Offenheit und Lebensfreude. Gefeiert wird an beiden Tagen jeweils von 15 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ob Live-Musik, Straßenkunst oder Feuershow – das Bühnenprogramm ist bunt, laut und voller Energie. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Spektakel mit Musiker:innen, Jongleuren und Straßenkünstler. Auch für Kinder gibt es jede Menge zu entdecken: Kinderschminken, eine Hüpfburg und viele Mitmachstationen lassen keine Langeweile aufkommen. Kulinarisch wird ebenfalls einiges geboten – von regionalen Köstlichkeiten bis hin zu Spezialitäten von den Gastronomen in Simmering. Kreativstände laden zusätzlich zum Stöbern, Verweilen und Austausch ein.

Simmering feiert die Vielfalt und das Miteinander

Das Enkplatzfest ist mehr als nur Unterhaltung – es steht für kulturelle Vielfalt, Nachbarschaft und Zusammenhalt im Herzen Simmerings. Unter dem Ehrenschutz von Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und mit Unterstützung zahlreicher Partner wird der neugestaltete Enkplatz zum lebendigen Treffpunkt für Menschen aus dem Grätzl und darüber hinaus. Gäste aus ganz Wien sind herzlich willkommen, gemeinsam zu feiern und neue Verbindungen zu knüpfen.

Gute Unterhaltung für Groß und Klein ist garantiert

Details zum Programm und laufende Updates finden Sie auf www.volxfest.at sowie auf der Facebook-Veranstaltungsseite. Simmering freut sich auf zwei festliche Tage voller Musik, Begegnung und guter Laune! Mit einem bunten Programm, das großen und kleinen Besuchern jede Menge Spaß und beste Unterhaltung bietet.

Enkplatzfest 2025

23. & 24. Mai 2025, jeweils 15–21 Uhr

Enkplatz, 1110 Wien

Eintritt frei!