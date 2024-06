„Bewegt im Park”-Tour startet mit Conny Kreuter

Die ÖGK-Tour bringt während des Sommers Bewegungs-Kurse für alle in Wiens Bezirke. Zum Start am 10. Juni gibt es ein sportliches Warm-Up mit Profitänzerin und TV-Moderatorin Conny Kreuter – geeignet für alle Alters- und Fitnesslevels. Die Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden Kursen ist frei.

Von Juni bis September werden in fast allen Bezirken Wiens auf Freiflächen und in Parks kostenlose Fitness-Kurse unter der Anleitung von erfahrenen Trainern angeboten. Eine gute Gelegenheit, den inneren Schweinehund zu bekämpfen und mit regelmäßiger Bewegung zu beginnen.

Da kommen auch „Couch-Potatoes“ in Schwung

Das kostenlose Kursangebot, das vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und vom Sportministerium finanziert wird, bietet allen Menschen die Möglichkeit sich in den Sommermonaten an der frischen Luft zu bewegen. Von Ballspielen über Gymnastik und Pilates zu Tanz und Yoga – hier findet jeder seinen Lieblingssport. Die einstündigen Kurse sind für Anfänger wie auch Fortgeschrittene konzipiert, jeder kann vorbeikommen und einfach mitmachen. Die erfahrenen Kursleiter geben auch gerne Tipps, die dabei helfen, fit und gesund zu bleiben.

Start mit „Fit mit den Stars“-Vorturnerin Conny Kreuter

Die beliebte „Dancing Star“-Profitänzerin und TV-Moderatorin macht nicht nur das Publikum vor den TV-Bildschirmen fit. Zum Start der „Bewegt im Park“-Tour am 10. Juni im Stadtpark (Johann-Strauß-Denkmal) wird Conny Kreuter ab 16.30 Uhr mit einem Warm-Up dafür sorgen, dass die Muskeln aller Fitnesswilligen richtig in Bewegung kommen. Wer nicht genug bekommen kann, erlernt anschließend ab 17 Uhr beim Kurs „Dance around the clock” mit Jasmin Kohlbein gleich einen neuen Tanz.

Welche Kurse in Ihrem Bezirk angeboten werden, erfahren Sie online auf der „Bewegt im Park“-Seite!