Twin City Liner knackt Rekord: 1.270 Gäste an einem Tag

Am 2. Mai 2025 verzeichnete der Twin City Liner einen historischen Erfolg: Mit 1.270 Passagieren an nur einem Tag erreichte der Schnellkatamaran das beste Tagesergebnis seit seiner Jungfernfahrt im Jahr 2006.

Die Betreiberin, Central Danube – ein Gemeinschaftsunternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien – kann stolz auf diesen Meilenstein blicken.

Erfolgsrezept: Sonne, Feiertagsbrücke und Tourismusmagnet

Der Rekordtag fiel auf einen Fenstertag, den viele Ausflügler bei bestem Frühlingswetter für eine entspannte Fahrt zwischen Wien und Bratislava nutzten. Besonders in den warmen Monaten erfreut sich der Twin City Liner großer Beliebtheit. Seit dem Start des Projekts vor fast 20 Jahren nutzten über zwei Millionen Menschen diese bequeme Verbindung zwischen den beiden Donaumetropolen.

„Der neue Rekord zeigt eindrucksvoll, dass der Twin City Liner längst mehr ist als ein reines Verkehrsmittel. Er ist ein Tourismusmagnet und Aushängeschild moderner Binnenschifffahrt“, betont Reinhard Karl von der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Tägliche Verbindungen mitten ins Herz von Bratislava

Mehrmals täglich pendelt der Twin City Liner von der Schiffstation City am Schwedenplatz direkt in die historische Altstadt Bratislavas. Die schnelle und komfortable Verbindung lockt nicht nur Touristen, sondern auch Tagesausflügler und Geschäftsreisende an. Besonders attraktiv sind dabei die verschiedenen Vergünstigungen, die während der Saison angeboten werden.

Attraktive Angebote 2025: Sparen leicht gemacht

Auch 2025 profitieren Fahrgäste von zahlreichen Aktionen. So bietet der Super Dienstag Senioren, Studierenden, Präsenz- und Zivildienern eine Ermäßigung von 50 Prozent. Ein ähnliches Angebot gibt es für Lehrlinge und Menschen mit Behinderung während der gesamten Saison.

Schulklassen dürfen sich über die Schulaktion freuen: Ab 15 Schülern gibt es 50 Prozent Rabatt, zwei Begleitpersonen reisen kostenlos mit. Für Familien sind die Familienwochen besonders interessant: Vom 7. bis 13. Juli sowie vom 27. Oktober bis 2. November fahren zwei Kinder oder Jugendliche bis 17 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen gratis.

Schnäppchen für Kurzentschlossene: Red Tickets für 25 Euro

Ein Highlight des Jahres sind die begehrten Red Tickets. Für nur 25 Euro pro Strecke wird die Fahrt mit dem modernsten und schnellsten Schiff auf der Donau zum wahren Schnäppchen. Die Anzahl der Tickets ist jedoch limitiert – wer schnell bucht, spart am meisten.

Fahrplan und Buchung leicht gemacht

Der Twin City Liner startet täglich um 8.30 Uhr, 12.30 Uhr und 16.30 Uhr von Wien Richtung Bratislava. Zurück geht es um 10.30 Uhr, 14.30 Uhr und 18.30 Uhr. Tickets können bequem online unter twincityliner.com oder telefonisch unter +43 (0)1 904 88 80 gebucht werden.