Bewegte Apotheke: Nordic-Walking-Spaß in 20 Bezirken

Das Projekt „Bewege Apotheke“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG bietet mittlerweile in 48 Apotheken in 20 Bezirken kostenfreie und niederschwellige Nordic Walking-Angebote an, welche wöchentlich stattfinden.

„Mit der `Bewegten Apotheke´ können wir zwei wesentliche Faktoren für ein gesundes Altern abdecken: Viel `gesunde´ Bewegung an der frischen Luft und Freude am Tun in der Gemeinschaft. Diese wesentlichen Komponenten unterstützen ein gesundes Älterwerden und die steigenden Teilnehmer-Zahlen bestätigen unser Konzept. Das motiviert uns sehr, den Weg weiterzugehen und das Projekt wienweit auszubauen“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG und selbst seit Jahren begeisterter Nordic Walker.

Ausbau des Projektes „Bewegte Apotheke“ geht stetig voran

Mit der Stern Apotheke im 4. Bezirk sind es jetzt stolze 20 Bezirke, in denen einfach und unkompliziert wöchentlich gewalkt werden kann. Das Konzept ist so einfach wie gut. Apotheken in Wien bieten wöchentlich einstündige Walking Treffs an, die anfänglich von professionellen Trainern begleitet werden. Danach sind relativ rasch aktive Teilnehmer – sogenannte Multis – selbst am Zug. Diese erhalten kostenlose Schulungen, um die Gruppe gut anleiten zu können. Zwei Mal jährlich bekommen die Multis professionelle Unterstützung von Trainern. Außerdem gibt es Weiterbildungen, Infonachmittage und Vernetzungstreffen – damit das Walken auch sicher und gesundheitsförderlich von statten gehen kann. Ziel der „Bewegten Apotheke“ ist, dass möglichst viele Wiener regelmäßig in Gemeinschaft Bewegung machen und ihr Kreislaufsystem fit halten. Natürlich kann auch jede Menge Spaß in der Gruppe garantiert werden.

Alle Informationen und Termine zu den Nordic-Walking-Treffs sowie die teilnehmenden Apotheken in den Bezirken finden Sie unter:

wig.or.at/bewegteapotheke