Bezirks Business Award: Großer Jubel in Margareten

In der Bezirksvorstehung Margareten herrschte gestern ausgelassene Stimmung – durften sich doch die Top-Unternehmen des Bezirks über ihre Auszeichnungen bei den Bezirks Business und Medical Awards freuen.

Wo die Stärken des Bezirks liegen, stellte Bezirkschefin Silvia Jankovic gleich zu Beginn der Verleihung klar: Es sei die Vielfalt, die Margareten ausmacht. Genau das spiegelt sich auch bei den ausgezeichneten Betrieben wieder. Unter den 12 Preisträger:innen in vier Kategorien waren Vertreter:innen aus Kunst und Kultur genauso zu finden, wie Kleinunternehmen, die verstärkt auf Nachhaltigkeit setzen, sowie Gastronom:innen oder auch klassische Handwerksbetriebe. Sie alle wurden aufgrund ihrer Leistung und ihrer Stärken von den Leser:innen des Wiener Bezirksblatts zu den besten Unternehmer:innen des Bezirks gewählt – dabei hatten sich insgesamt stolze 108.000 Personen beim Online-Voting beteiligt und ihre Stimme abgegeben.

Dauerbrenner im Bezirk

Wie hoch die Qualität der einzelnen Betriebe ist, zeigt wie viele „Wiederholungstäter“ es unter den Gewinner:innen gab. So erhielt die Haydn Apotheke bereits ihre zweite Auszeichnung und auch die „Häuser zum Leben“ zählen zu den Dauerbrennern unter den Preisträger:innen in allen Bezirken. Die Installationstechnik-Firma Borkowski durfte sich heuer über den ersten Platz in der Kategorie Kleinstbetriebe freuen, wurde aber auch abseits der Bezirks Business Awards schon mehrmals zum beliebtesten Installateur im Bezirk gewählt.

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Ordination Dr. Barbara Kaspar

Häuser zum Leben – Haus Margareten

Haydn Apotheke

Bezirks Business Award

Kleinstbetriebe

1. Platz: Installationstechnik Borkowski

2. Platz: Theater Scala

3. Platz: Vega Nova

Kleinbetriebe

1. Platz: Heavy Pedals

2. Platz: Maler Denner

3. Platz: Gregors Konditorei

Mittel- & Großbetriebe

1. Platz: Schlossquadrat

2. Platz: Swiss Life Select Österreich

3. Platz: Facultas

Jürgen Geyer, Schlossquadrat Christoph Obererlacher, Swiss Life Select Österreich Stefan Bahula, Florian Weber, Noah Kolb, Heavy Pedals Andreas Leo Denner, Maler Denner Carina Andress & Gregor Lemmerer, Gregors Konditorei Piotr Borkowski mit ehefrau Magdalena und Söhnen Noah und Xavier, Installationstechnik Borkowski Christina Saginth & Bruno Max, Theater Scala Lena Schöllerl, Vega Nova Patricia & Günther Eder, Haydn Apotheke Maria Seraglio, Genoveva Gociu, Dhea Mirasol & Christine Heissenberger, Haus Margareten Dr. Barbara Kaspar

©Stefan Diesner