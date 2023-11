Bezirks Business Awards: die Gewinner in Favoriten

Die Leser des Wiener Bezirksblatts haben gewählt – und die Gewinner der heurigen Bezirks Business Awards und Medical Awards im jeweiligen Bezirk gekürt. Gestern wurden im Amtshaus Favoriten die Preisträger aus dem 10. Bezirk geehrt.

Stolze Gesichter und eine im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Stimmung erlebten die Gäste kürzlich im Festsaal des Amtshaus Favoriten. Kein Wunder, schließlich handelte es sich bei diesen um die beliebtesten Ärzte und Unternehmer aus dem 10. Bezirk. Mehr als 108.000 Leser des Wiener Bezirksblatt gaben wienweit ihre Stimme ab und machten die Bezirks Business Awards damit zur größten Publikumswahl unserer Stadt.

Es freut mich, mich hier mit den Gewerbetreibenden aus dem Bezirk auszutauschen (Marcus Franz)

Ziel dieser Auszeichnungen ist es, Gewerbetreibende vor den Vorhang zu holen. Bezirksvorsteher Marcus Franz begrüßte nicht nur jeden Gast und Preisträger persönlich, er freute sich auch, dass „es im Bezirk so viele tolle Unternehmen gibt“ und, dass „ich mich hier mit den Gewerbetreibenden aus dem Bezirk austauschen und mich dafür einsetzen kann, dass die Bezirkspolitik auch etwas positives für diese beitragen kann.“

BV Marcus Franz fand die passenden Worte zur Eröffnung @ Stefan Burghart

Zum Gelingen des Events trugen auch starke Partner bei. Darunter Allianz Versicherungen verteten durch Tristan Petrides, der in der Agentur Oberlaa seit 2010 für „Ansprechpartner für Klein-, Mittel-und Großbetriebe – und in Favoriten natürlich auch für Bauern engagiert ist.“ Ebenso unter den Unterstützern: ViennaEstate und natürlich die Wiener Wirtschaftskammer

Die Bezirks Medical Awards

Eine Besonderheit der Medical Awards ist, dass bei diesen alle ex aequo gewinnen und es somit nur Sieger gibt. Ausgezeichnet wurde die Elisabeth Apotheke Entgegengenommen wurde der Preis von Ulrike Kleczkowski und Martin Heuberger, der vor Ort eine Neuigkeit zu verkünden hatte. „Die Elisabeth Apotheke wird bald in das neue , ehemalige Tlapa Gebäude umziehen und dann auch den Namen in Columbus Apotheke ändern.“

Ein weiterer Preis ging an die Tierärztliche Ordination Dieselgasse. Die dritte Auszeichnung erhielt die Zahnärztin Diana-Margareta Rus, die es kaum glauben konnte: „Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei all meinen Patienten, dass sie so zahlreich für mich gestimmt haben.“.

Die Bezirks Business Awards

Die Bezirksbusiness Awards werden in drei Kategorien vergeben. Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Bei ersteren holte sich Fritz und Sonja Kohout für ihren „zum GreissLAA“ den Sieg und verrieten gleich auch die kulinarischen Vorlieben von Marcus Franz. „Der Bezirksvorsteher weiß, wei gut bei uns die Leberkas-Semmeln vom Pferd schmecken.“ Mit einem solchen Angebot an Genüssen war es nur verständlich, dass er damit die Praxis Physio Therapie körper werk raum auf den 2. Platz verwies. Alexander und Karin Eder freuten sich über die Auszeichnung für ihre „kleine Wohlfühloase mitten in Favoriten“. Platz 3 ging an die Batterieprofi GmbH, ein Unternehmen, das gerade jetzt sehr wichtig ist. „Jede zweite Panne beruht auf der Batterie. Gerade in der kalten Jahreszeit ist es wichtig, diese zu überprüfen. Das kann man bei uns jederzeit machen lassen“, so Alexander Pauer. Dennis Pauer freute sich über den 3. Platz, versprach gemeinsam mit Verkaufsleiter Willi Murtezani aber, dass „wir uns nächstes Jahr um den Spitzenplatz bemühen werden.“

Bei den Unternehmen, die zwischen 10 und 49 Mitarbeiter haben ging der 1. Preis an die Skoda Group Austria GmbH. Dabei handelt es sich nicht etwas um einen Autohandel, sondern um ein Unternehmen, dass sich „nicht ohne Grund in der Nähe des Hauptbahnhofs niedergelassen hat“. Zu den Produkten der Škoda-Group gehören nämlich vor allem Niederflur-Straßenbahnen, Elektrolokomotiven, Nahverkehrszüge und ähnliches. Man freute sich so über den obersten Posdestplatz, dass gleich eine fünf Mann starke Delegation entsandt wurde, bestehend aus Martin Zsifkovits, Alexander Autischer, Wilhelm Berbig, Martin Rathbauer und Helmut Poiss. Letzterer hatte übrignes am Tag der Verleihung auch seinen ersten Arbeitstag. „Das macht gleich ordentlich Eindruck“, so sein Chef.

Auf Platz 2: Die Henkell Freixenet Austria GmbH. Platz 3 ging an die Haustechnik Ing. Göppner GmbH, die sich verstärkt auf die Wärmepumpen-Technik spezialisiert hat. Kurt Göppner nahm nicht nur den Preis entgegen. Er nutzte auch die Gelegenheit um um Lehrlinge zu werden. „Ich kann diesen Beruf nur allen ans Herz legen. Man kann sich bei uns in alle Reichtungen entwickeln und es gibt keinen Bereich der nicht interessant ist. Also einfach bewerben.“

Bei den Großbetrieben ab 50 Mitarbeitern mussten die Juda GmbH (Bronze) und die Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH den Siegeskranz der Coca-Cola HBC Österreich GmbH überlassen. Wer sich selbst ein bewegtes Bild von diesem besonderen Abend machen möchte, kann das auf W24. Erstmals war das Wiener Stadtfernsehen dabei und fasste das Event filmisch zusammen.

Die Preisträger

Die Bezirks Medical Awards

Zahnarztordination Dr. Medic. Dent. Rus Diana-Margaret

Tierärztliche Ordination Dieselgasse

Elisabeth Apotheke

Der Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: „zum GreissLAA“

2. Platz: Praxis Physio Therapie körper werk raum

3. Platz: Batterieprofi GmbH

Mittelbetriebe

1. Platz: Skoda Group Austria GmbH

2. Platz: Henkell Freixenet Austria GmbH

3. Platz: Haustechnik Ing. Göppner GmbH

Großbetriebe

1. Platz: Coca-Cola HBC Österreich GmbH

2. Platz: Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH

3. Platz: Juda GmbH