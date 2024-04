Tolle Job-Chance: Die Ausbildung zum Sportlehrer!

Sein Hobby zum Beruf machen kann man auf der Schmelz im 15. Bezirk bei der Sportlehrer-Ausbildung. Derzeit ist wieder die Hauptanmeldezeit.

Die dreijährige Diplom-Ausbildung an der Bundessportakademie Schmelz (Rudolfsheim-Fünfhaus) hat für viele sportliche Damen und Herren einen großen Reiz. Denn in Zeiten wie diesen garantiert er einen Job, der ordentlich bezahlt ist und viel Spaß machen kann. Nach den drei Jahren kann man als Sportlehrer genauso arbeiten wie als Fitness-Trainer, Personal-Coach, Sportgeräte-Verkäufer, im Gesundheitsbereich, bei Sportverbänden oder Vereinen – vieles ist hier möglich.

Eignungsprüfung notwendig

Um den Sprung in die dreijährige Akademie zu schaffen, muss man seine Sportlichkeit nachweisen. Das geschieht in Form von zweitägigen Eignungsprüfungen am 17./18. Juni mit einem Nebentermin am 9./10. September. Das Semester beginnt danach. Als optimales Training für die Eignungsprüfungen dienen gut organisierte Vorbereitungstage mit Lehrern der Ausbildung. Hier kann man sich vorort Tipps holen und merkt, wo man noch Aufholbedarf hat.

Umfassende Ausbildung

“Bei uns lernst du nicht nur eine Vielzahl an Sportarten, sondern wirst pädagogisch und sportwissenschaftlich dafür vorbereitet, selbst einmal als Sportlehrerin oder Sportlehrer zu arbeiten”, betont die BSPA zur Diplom-Ausbildung. Weitere Informationen zur Anmeldung und zu möglichen Vorbereitungstagen: http://www.bspa.at oder Tel. 01/4277-27910.