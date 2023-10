Bezirks Business Awards: die Gewinner in Liesing

Die Leser des Wiener Bezirksblatts haben gewählt – und die Gewinner der heurigen Bezirks Business Awards und Medical Awards im jeweiligen Bezirk gekürt. Gestern wurden im Amtshaus Liesing die Preisträger aus dem 23. Bezirk geehrt.

Schwer zu sagen, wer gestern mehr gestrahlt hat – die untergehende Sonne an einem herrlichen Spätsommerabend oder die Gäste im Festsaal des Amtshaus Liesing. Wohl zweitere – schließlich handelte es sich bei diesen um die beliebtesten Ärzte und Unternehmer aus dem 23. Bezirk. Mehr als 108.000 Leser des Wiener Bezirksblatt gaben wienweit ihre Stimme ab und machten die Bezirks Business Awards damit zur größten Publikumswahl unserer Stadt.

Rund 6.000 Unternehmen bieten in Liesing über 60.000 Arbeitsplätze

(BV Gerald Bischof)

Wiener Bezirksblatt-Geschäftsführer Thomas Strachota freut sich über den regen Zuspruch der Leser und darüber, dass das Bezirksblatt dazu beitragen kann, „Gewerbetreibende vor den Vorhang zu holen.“ Bezirksvorsteher Gerald Bischof begrüßte nicht nur jeden Gast und Preisträger persönlich, sondern wies auch auf die Bedeutung hin, die diese für den Bezirk haben: „Sie alle sorgen dafür, dass Liesing floriert und Arbeitsplätze geschaffen werden. Rund 6.000 Unternehmen bieten in Liesing über 60.000 Arbeitsplätze.“

Unterstützt wurde das Event von starken Partnern, wie der Allianz, ViennaEstate und natürlich der Wiener Wirtschaftskammer, die von Johannes Stuhlpfarrer vertreten wurde. „Ich kann mich den Worten des Bezirksvorstehers nur anschließen. Es ist toll, was die Unternehmer in Liesing alles bieten. Diese Vielfalt ist fantastisch.“

Die Bezirks Medical Awards

Eine Besonderheit der Medical Awards ist, dass es bei diesen alle Presiträger ex aequo gewinnen und es somit nur Sieger gibt. Ausgezeichnet wurde das Pensionistenwohnhaus Haus Atzgersdorf. Entgegen genommen wurde der Award von Christian Ehm und Wolfgang Krb, die auf die Besonderheit des Hauses hinwiesen. „Wir sind bekannt als das Haus mit einer eigenen Brauerei.“ Das „Oma & Opa“ Bier, das hier von den Bewohnern gebraut wird ist wirklich schon weit über die Grenzen Liesings hinweg bekannt.

Im Haus Atzgersdorf werden von den Bewohnern mehrere Biersorten gebraut © Berger

Facharzt Dr. Gernot Schlosser nahm seinen Award im Namen und gemeinsam mit seinem Team „ohne das ich nichts wäre“ entgegen. Die dritte Auszeichnung ging an Zahnarzt Dr, Michael Glaser, der ebenfalls sein Team „ohne euch würde ich nicht dastehen“ auf die Bühne holte.

Die Bezirks Business Awards

Die Bezirksbusiness Awards werden in drei Kategorien vergeben. Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Bei ersteren holte sich das weit über die Grenzen Liesings hinaus bekannte Soccer Center den Sieg. Entgegen genommen wurde die Auszeichnung von Daniel Fürst und Dominic Patak, die „jedes Jahr rund 60.000 Spieler“ in ihrem Center begrüßen. Damit verwiesen sie die WGE Grätzlenergiegemeinschaft eGen und die Buchhandlung in Mauer auf die Plätze.

Bei den Unternehmen, die zwischen 10 und 49 Mitarbeiter haben ging der 1. Preis an Mrs.Sporty Wien-Alterlaa. Silber holte in dieser Kategorie die Autohaus Willander GmbH und Bronze nahm die FLAIR Bauträger Gmbh mit nach Hause, dessen Gründer Otto Kauf „hoffentlich bald weitere Projekte in Liesing“ in Aussicht stellte.

Ruth und Walter Heindl von der Confiserie Heindl feiern heuer das 70. Firmenjubiläum | ©Sandra PHOTO-ART-DESIGN

Bei den Großbetrieben ab 50 Mitarbeitern gebührte der Siegeskranz Wiesbauer Österreichische Wurstspezialitäten GmbH und wurde von Nicole Hoffmann und Ingrid Veselica entgegengenommen, die auch gleich ihre fleischlichen Gelüste verrieten. Erstere liebt „natürlich die Bergsteiger“ und zweitere „den Wurzelspeck aus unserem Haus“. Platz 2 ging an Porsche Wien-Liesing, der 3. Platz an die Confiserie Heindl. Eine besondere Freude für Walter Heindl, da „wir heuer unser 70. Jubiläum feiern.“

Wer sich selbst ein bewegtes Bild von diesem besonderen Abend machen möchte, kann das auf W24. Erstmals war das Wiener Stadtfernsehen dabei und fasste das Event filmisch zusammen.

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Haus Atzgersdorf

Zahnarzt23

Dr. Gernot Schlosser

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: Soccer Center

2. Platz: Grätzl Energie

3. Platz: Buchhandlung in Mauer

Mittelbetriebe

1. Platz: Mrs.Sporty Wien-Alterlaa

2. Platz: Autohaus Willander GmbH

3. Platz: FLAIR Bauträger Gmbh

Großbetriebe

1. Platz: Wiesbauer

2. Platz: Porsche Wien-Liesing

3. Platz: Confiserie Heindl

