Industrie mit Verantwortung: Asphalt & Beton Werk in Simmering

Mitten im 11. Bezirk produziert ein Unternehmen Tag für Tag den Baustoff, der Wiens Infrastruktur buchstäblich zusammenhält: Beton. Die Asphalt & Beton GmbH ist nicht nur fixer Bestandteil der heimischen Bauwirtschaft, sondern auch ein innovativer Betrieb mit Blick auf Nachhaltigkeit.

Grund genug für Bezirksvorsteher Thomas Steinhart, gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Ramona Miletic, Landtagsabgeordneter Ewa Samel und Bezirksrätin Amerisa Bajric einen Lokalaugenschein in der Wildpretstraße zu machen.

Innovatives Werk, das vieles bewegt

Beton ist nicht gleich Beton. Neben Standardbeton fertigt das Unternehmen auch maßgeschneiderte Sondermischungen an, die auf individuelle Bauvorhaben abgestimmt sind – von Tiefgaragen bis Hochhäusern. Vor Ort überzeugten sich die Bezirkspolitiker:innen von der hohen technischen Expertise des Teams rund um Philipp Goja (Technische Bereichsleitung), Wolfgang Kehraus (Kaufmännische Bereichsleitung), Barbara Schießling (Kaufmännische Gruppenleitung) und Jürgen Karlik (Anlagentechniker). Hier wird nicht nur geliefert, sondern alles – von der Planung über die Rezeptur bis hin zur Logistik – professionell durchdacht.

Öko-Gedanke auf 10.000 Quadratmetern

Ein überraschende Tatsache ist es, dass der Betrieb auch beim Thema Umweltschutz ganz vorne mitmischt. Die großflächige Photovoltaikanlage auf dem Areal liefert einen Großteil des notwendigen Strombedarfs; ein Schritt hin zur emissionsärmeren Betonproduktion. Bezirksvorsteher Steinhart zeigt sich beeindruckt: „Simmering ist nicht nur Wohn- und Lebensraum, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsstandort mit vielfältigen und wichtigen Arbeitsplätzen. Der Besuch bei Asphalt & Beton zeigt eindrucksvoll, wie hier alle täglich mit hoher Expertise und Verantwortung arbeiten.“

Regionale Wirtschaftskraft mit Zukunft

Mit dem Werk in der Wildpretstraße zeigt sich Simmering von seiner industriellen, innovativen Seite. Die Asphalt & Beton GmbH ist ein Muster-Beispiel dafür, wie wirtschaftlicher Erfolg, technisches Know-how und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen. Für den Bezirk bedeutet das nicht nur lokale Jobs, sondern auch langfristige Entwicklungsperspektiven in einem oft unterschätzten Sektor. Ein Besuch, der zeigt: In Simmering tut sich was – sichtbar, nachhaltig und zukunftsorientiert.

www.asphalt-beton.at